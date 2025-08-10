Una cancha difícil y esquiva para Unión, más allá de la racha de Leo

“Me pongo en el lugar del otro. Hay que ponerse y me duele mucho, porque no me gusta que esté trabajando a contra turno o por afuera. Nunca me pasó algo así en mi carrera como entrenador”. Con estas palabras, Leo Madelón dejó sentada su postura con relación a esta situación que se ha planteado entre Unión y Jerónimo Domina. El entrenador rojiblanco habló mucho en todo este tiempo con el joven futbolista, aunque debió acatar la decisión de la comisión directiva y no lo llevó en ninguno de los partidos que se jugó, ni siquiera al banco de suplentes. Siempre fueron titulares Gamba y Tarragona, en tanto que al banco fueron Estigarribia, Colazo y Diego Díaz. Incluso, Madelón mencionó aquella situación de la que fue protagonista, cuando jugó dos años por el 20 por ciento en San Lorenzo y luego quedó libre, situación que le posibilitó llegar a Unión, que estaba en la B, porque había un compromiso de todos los clubes de Primera de no contratar jugadores que queden libres en esa condición. “La pasé mal”, reconoció Madelón y agregó: “No me gusta que haya heridos para que Unión gane su parte, su representante otra y él construya una carrera. No sirve que se vaya libre así”, en las declaraciones que hizo por canal Veo de Santo Tomé.
Unión todavía no ejecutó la opción de compra de Diego Armando Díaz, pero esa es la intención. El presidente dejó deslizar que sería inminente. Recordemos que Unión tiene una opción que puede ejecutar para adquirir el 80 por ciento del pase del delantero, que estuvo muy cerca de irse a Patronato de Paraná y que finalmente se quedó en el club por pedido expreso de Madelón. También Deportes Limache de Chile se mostró interesado en este delantero cuyo pase pertenece a Sportivo Las Parejas.
En cuanto al partido de Copa Argentina con River, lo que se dice es que podría jugarse el jueves 28 de agosto. En Unión todavía no tienen la certeza, ni de la fecha ni tampoco del escenario, pero se ven venir esta posibilidad de que sea el 28. Más allá del deseo de Spahn de que se juegue en la cancha de Rosario Central, las mayores posibilidades son para que se haga en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Unión jugará el domingo 24 a las 2 de la tarde en el 15 de Abril ante Huracán, luego debería viajar a Mendoza para jugar con River (si es que esta posibilidad se confirma) y el fin de semana del 31, deberá visitar a Racing. Teniendo en cuenta el viaje que debe realizar el plantel para jugar con River, el encuentro con Racing debería jugarse el lunes 1 de setiembre o más adelante, teniendo en cuenta que entre el 4 y el 9 de setiembre hay doble fecha de Eliminatorias (son los últimos partidos de cara al Mundial del año que viene).
En el caso de River, vendrá con una acumulación de partidos muy importante, ya que entre semana deberá jugar dos jueves consecutivos (14 y 21) por Copa Libertadores, luego afrontará el compromiso con Lanús por el torneo local el lunes 25 y tres días más tarde tendría que enfrentarse con Unión por Copa Argentina. Después, River tendrá que jugar con San Martín de San Juan. Esta acumulación de partidos y el hecho de que, seguramente, Gallardo querrá que se programe todo en los días que podrá contar con la totalidad de sus jugadores y que el compromiso de Eliminatorias no le reste potencial, lo obligará a hacer alguna rotación y habrá algún partido en el que tendrá que realizar modificaciones sustanciales.
Madelón habló, luego del partido con Tigre, que la cancha de Argentinos le gusta y le ha ido bien. A él sí, porque Unión viene de una derrota catastrófica la última vez que le tocó visitarla. Con Madelón de técnico, Unión ganó la última vez en La Paternal. Fue 1 a 0 en la Superliga 2018-2019. El gol de aquel partido lo hizo Santiago Zurbriggen, de cabeza, en una jugada de pelota quieta que arrancó con un córner ejecutado por Diego Zabala. Ese día, Madelón puso a Nereo Fernández; Damián Martínez, Zurbriggen, Gómez Andrade, Bottinelli y Bruno Pittón; Zabala, Acevedo, Mauro Pittón y Fragapane; Franco Soldano. El técnico de Argentinos era Ezequiel Carboni y uno de sus marcadores centrales fue Miguel Torrén, quien años después fue contratado por Unión.
Como se puede apreciar, Madelón planteó ese día un esquema no habitual en él aunque lo haya usado en algunas oportunidades. El equipo se paró con línea de cinco en el fondo, los cuatro volantes que en ese entonces eran titulares y un solo punta. Le fue bien y terminó ganando el partido en una cancha no siempre propicia.
Pero la buena racha de Madelón en La Paternal no se termina allí, sino que hay otro antecedente en 2015. Unión ganó 2 a 1 con dos goles convertidos por Franco Soldano, frente al Argentinos que dirigía Pipo Gorosito. Unión formó aquel día con Nereo Fernández; Brítez, Zurbriggen, García Guerreño y Cardozo; Villar, Matías Sánchez, De Iriondo y Malcorra; Soldano y Bolzicco. En medio de esos dos partidos, hubo una derrota de Unión en La Paternal con Madelón de entrenador. Y las últimas visitas del Tate también fueron derrotas (la última fue 5 a 1, con el Tato Mosset de entrenador interino y el mismo día en que se definió la llegada del Gallego Méndez como técnico).
Un gran victoria consiguió la reserva de Nicolás Vazzoler, cuando venció a la de Argentinos Juniors (“semillero del fútbol argentino”) por 3 a 2, luego de ir perdiendo 2 a 0. Uno de los goles, el del descuento (o sea el primero de Unión), fue convertido por Grella luego de una brillante jugada personal, arrancando desde casi el propio terreno de Unión, por el sector derecho, dejando cuatro jugadores en el camino haciendo la diagonal hacia el medio y rematando de zurda en forma cruzada para dejar sin chances al arquero. Golazo.
A propósito de la reserva, el miércoles a las 15 recibirá en el 15 de Abril la visita de Colón, en una nueva edición del clásico santafesino. Recordemos que Colón, al igual que Ferro, fueron invitados por la organización de la Copa Proyección para participar de este certamen aún teniendo en cuenta que no militan en la máxima categoría.
Los integrantes de Encuentro Unionista continúan con sus reuniones permanentes y tienen programado otro cónclave para este martes. Con Pipo Desvaux a la cabeza, esta agrupación que perdió por escaso margen en las elecciones de mayo pasado a manos del oficialismo, siguen trabajando y esperan la convocatoria del presidente Spahn, que hasta el momento no se hizo. Desde ya que la idea es apuntalar todo lo que se hizo en el proceso preelectoral, donde sumaron más de 3.000 votos. “Tenemos ese legado, ese compromiso y esa responsabilidad con la gran masa de socios que confiaron en nuestra propuesta”, señaló permanentemente Pipo Desvaux, aguardando la convocatoria a la que se comprometió el presidente.
Ha cambiado nuevamente la fisonomía del estadio Diego Armando Maradona. Quienes lo conocieron en otras décadas, recordarán el sector oficial ubicado sobre calle Boyacá, que luego se convirtió primero en popular y luego en popular una parte y plateas la otra. Ahora, se desmontaron las plateas y esa tribuna volvió a ser popular, en tanto que comenzaron las obras sobre calle San Blas, la cabecera que nunca tuvo tribuna porque está pegada a la vereda. La primera vez que, en Primera División, Unión jugó en La Paternal fue en 1967, durante el Reclasificatorio. En ese partido, Unión cayó 2 a 1 y el gol rojiblanco lo marcó Pedro Mansilla. Luego, el Tate logró dos triunfos que le dieron chances de seguir en Primera, ante Tigre y Defensores de Belgrano, pero en la última fecha cayó ante Los Andes y descendió de categoría junto a Deportivo Español. Ese Reclasificatorio lo jugaban equipos de la A y de la B, lo ganó Newell’s y ascendieron Tigre y Los Andes a Primera. Unión, también por el Reclasificatorio, logró luego el segundo ascenso en 1968.
La primera vez que Unión tuvo que jugar contra Argentinos Juniors con Diego Maradona en cancha, jugando el Bicho en La Paternal, fue en el Nacional de 1977. Ese partido terminó 4 a 1 a favor de Argentinos Juniors y Diego hizo uno de los goles. Luego hubo otra goleada en el 78. Fue de 5 a 2 y los dos goles de Unión fueron convertidos por jugadores ya desaparecidos físicamente: Oscar Víctor Trossero y Jorge Salas. En el 79, Maradona no jugó el partido que se disputó en Buenos Aires y que terminó 3 a 3. En el Metro del 80, Unión le ganó al Bicho por 3 a 1 y Diego fue titular en ese partido. El Turco Alí (máximo goleador histórico de Unión), Pierino Lattuada y Hugo Ismael López marcaron los goles para el Tate, en tanto que Maradona lo hizo para Argentinos. En el Nacional de 1980, Argentinos goleó 4 a 1 y Unión sufrió a Diego, que marcó tres goles ese día. El otro de Argentinos Juniors lo hizo Pedro Pablo Pasculli, mientras que Pierino Lattuada marcó para Unión. Al año siguiente, en 1981, Diego se convirtió en jugador de Boca.
Hay 73 nombres en común, según la estadística muy certera y prolija de nuestro amigo Hugo Tredici, que prepara en setiembre un nuevo show de Los Ranser, entre Unión y Argentinos Juniors. Por ejemplo, arqueros hay seis que defendieron ambos arcos, entre ellos Héctor Cannataro, que fue el que sufrió los tres de Diego en aquella tarde de 1980. Luis Ojeda, el arquero nacido futbolísticamente en Unión, fue campeón con el Bicho en el 2010. Y hay muchos nombres ilustres en común, como Pepe Castro, Claudio Borghi, Horacio Cordero, Diego Barisone, el Torito Zuviría y Ricardo Giusti, entre muchos otros. Y como técnicos, nada menos que Juan Carlos Lorenzo y el Piojo Yudica.
