Vignatti va a las urnas en Colón con una sola idea: ¡volver a Primera!

Una historia sin final. José Néstor Vignatti con la foto que resume su mayor logro como presidente del Club Atlético Colón desde que llegó al club en 1992: la Copa de la Liga, el primer título oficial de la institución, que se consiguió en 2021 en San Juan. Ahora, después del golpe del descenso, retorna a las urnas con una idea fija: que Colón vuelva a Primera. Foto: Hugo Pascucci.