Inter Miami busca a un jugador del Colón campeón

El marcador central Gonzalo Piovi podría convertirse en el nuevo refuerzo del Inter Miami para la segunda parte de la temporada. El Cruz Azul de México mantiene negociaciones formales con el club estadounidense para concretar la transferencia por una cifra cercana a los 7 millones de dólares.
Fuentes cercanas a la operación indican que las conversaciones están avanzadas y que el jugador ya tiene un acuerdo verbal para firmar un contrato por tres años con la franquicia de Florida, donde milita Lionel Messi.
El defensor argentino podría compartir vestuario con Lionel Messi. Foto: Reuters
Vínculo con Messi y el proyecto del Inter Miami
El ex defensor de Colón y Racing (entre otros) expresó su entusiasmo por la posibilidad de compartir vestuario con el capitán de la Selección Argentina y otras figuras de pasado en Barcelona. “Sería un orgullo poder sumarme a un equipo así”, deslizó en su entorno.
Gonzalo Piovi está cerca de pasar de Cruz Azul al Inter Miami. Foto: Reuters
Si bien su contrato con Cruz Azul finaliza el 31 de diciembre de 2026, lo que le daría la libertad de negociar como agente libre más adelante, la intención de todas las partes es cerrar la transferencia en este mercado para que se incorpore de inmediato.
Números recientes de Piovi
En la última temporada, el futbolista moronense disputó tres partidos en la Liga MX Apertura 25/26 y dio una asistencia. También sumó minutos en dos encuentros de la League Cup.
El desenlace de la negociación se espera para los próximos días y, de concretarse, Piovi se sumaría a un plantel que combina experiencia internacional y figuras de peso, en busca de consolidar al Inter Miami como protagonista de la MLS.
