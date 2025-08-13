#HOY:

Cómo ver el clásico de reserva entre Unión y Colón

El Tatengue y el Sabalero se enfrentan juegan su quinto partido correspondiente a la zona A.

 11:13
Por: 

Este miércoles en horas de la siesta se disputa una nueva edición del clásico santafesino de reserva entre Unión y Colón.

El duelo, correspondiente a la quinta fecha de la zona A del segundo torneo del 2025, es el retorno del cruce entre Tatengues y Sabaleros luego del descenso del equipo de Centenario, que fue habilitado al torneo de primera de las reservas, al igual que Ferrocarril Oeste.

La sede del clásico será el estadio 15 de Abril, donde sólo podrán ingresar como espectadores los socios de Unión.

Cómo ver el clásico de Reserva

El partido se disputa desde las 15 horas y contará con transmisión de ESPN 2 en el plano televisivo, AFA Play en la plataforma web gratuita y Disney+ Premium en el streaming pago.

Cómo llega cada uno

Tras cuatro partidos, Unión se ubica en la sexta posición con 9 puntos al ganar tres partidos y perder uno. Si gana puede quedar como único líder de la zona A. El empate lo deja, momentáneamente, en la misma línea de los punteros.

Por su parte, Colón se ubica 11° con 5 unidades al ganar un partido, empatar dos y perder el restante. Si gana puede meterse en el lote de los ocho que al final de la fase de grupos clasifican a octavos de final.

