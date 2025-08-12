Lo que dejó la derrota del Tate

El aceptable debut de Solari y la "incomodidad" de "Caramelo"

El ex jugador de Racing, River y Rosario Central cree que el resultado final fue injusto y que Unión hizo méritos para empatarlo. Mauricio Martínez no pudo entrar en juego, no encontró la pelota y de allí el hecho de no haber tenido un cómodo partido.