El aceptable debut de Solari y la "incomodidad" de "Caramelo"
El ex jugador de Racing, River y Rosario Central cree que el resultado final fue injusto y que Unión hizo méritos para empatarlo. Mauricio Martínez no pudo entrar en juego, no encontró la pelota y de allí el hecho de no haber tenido un cómodo partido.
Los dos coincidieron en las dificultades que tuvo Unión en el primer tiempo y la reacción que hubo en el segundo. No estuvieron de acuerdo en cuanto a la justicia del resultado. Para Augusto Solari, Unión debió empatarlo. Para Mauricio Martínez, el resultado no estuvo mal. Solari fue el nuevo debutante y tuvo un partido aceptable en esa posición de volante por izquierda a la que puede adaptarse pero que le recorta posibilidades de ir por afuera por su perfil. Mauricio Martínez admitió que el trámite del partido lo llevó a jugar incómodo en el primer tiempo; y en el segundo, obligado por las circunstancias y la necesidad de ir a buscar con más gente el arco contrario, Madelón le pidió que juegue los últimos minutos como zaguero central junto a Fascendini. Un puesto que conoce, más allá de que el técnico lo vé como volante (posición natural de "Caramelo") y allí lo colocó en la gran mayoría de los partidos que lleva dirigidos.
"Nos llevamos demasiado poco para el buen trabajo que hicimos en el segundo tiempo", tiró Augusto Solari de entrada en la charla con El Litoral luego del partido en La Paternal. "En alguna etapa de mi carrera jugué por izquierda, pero a perfil cambiado no iré tanto por afuera y lo haré más por adentro. Nos costó conectar en el mediocampo y por eso no tuvimos volumen de juego", agregó el volante que tuvo un aceptable partido y es el jugador en el que Madelón confía para que aporte juego.
"¿Cuál fue el problema?, que en el primer tiempo no logramos saltar la presión que Argentinos imponía tras la pérdida de la pelota, no la sacábamos rápido de la zona de presión de ellos y por eso la recuperaban rápido y tenían otra vez la posesión de pelota. En el segundo mejoramos y el empate hubiese sido lo justo", dijo Solari.
"Hay que corregir, hacer autocrítica, ver lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, trabajar y seguir siendo ese equipo incómodo para cualquiera. Nosotros tendríamos que haber soltado rápidamente la pelota cuando la recuperábamos, para que Argentinos no pueda trabajar sobre la propia pérdida y habilitar enseguida a nuestros delanteros para que los compliquemos de contragolpe", agregó Solari, quien también habló de cómo lo recibió el grupo y de cuál debe ser el objetivo: "Me encontré con mucha calidad humana, me adapté rápidamente al grupo. El objetivo es el próximo partido, corregir lo que se hizo mal y pensar en Instituto. Soy de los que está convencido que, en fútbol, el partido más importante siempre es el que viene".
Mauricio Martínez hizo un rápido balance de los cuatro partidos que se jugaron (cuarta parte del torneo) y dijo que las sensaciones son "positivas en estas cuatro fechas por más que hayamos perdido este partido. Somos un equipo duro. Argentinos tuvo la pelota, pero no nos generó situaciones. Leo viene trabajando bien, eso se nota".
Después, en esa evaluación, fue muy sincero a la hora de hablar de su propio partido: "No me sentí cómodo en el medio, Argentinos presionó bien y yo no pude tener la pelota, me pasaba por arriba y hay que acostumbrarse a que eso puede pasar", dijo el santotomesino, que es el jugador más claro cuando el equipo maneja la pelota y el que puede imponer la pausa necesaria para manejar los ritmos del partido.
Dijo que "preocupa no ganar de visitante", algo que Unión no consigue desde hace muchísimo tiempo y que "fue un partido parejo más allá de que ellos tuvieron la tenencia, nos generaron poco y en el segundo cambiamos totalmente. El resultado está bien, por más que tuvimos algunas chances para empatarlo".
Esta vez, Unión no tuvo el mismo rendimiento que en otros partidos en el sentido de que siempre se había destacado más por los primeros tiempos que por los segundos. Se vio claramente en el partido con Estudiantes, por ejemplo, aunque Boca y Tigre no le fueron en zaga. Ante Argentinos Juniors, fue al revés. Unión no pudo manejar el trámite en el primer tiempo y no le llegó nunca al Ruso Rodríguez, quien debió trabajar bastante en el complemento, cuando Unión cambió su postura y su actitud, para contar con la rebeldía necesaria para ir a buscar un empate que tranquilamente pudo haber logrado, pues hizo cosas en el segundo tiempo para empatar el partido, menos meter la pelota adentro del arco rival (un déficit que tiene este equipo, que convierte muy pocos goles).
