Venció el plazo que le dio Unión a Domina para aceptar la renovación de su contrato

Venció el plazo que le otorgó Unión a su futbolista, Jerónimo Domina, para que renueve el contrato que vence el 31 de diciembre venidero. El jugador, a través de sus representantes, se mantiene en la postura de no aceptar la propuesta que le hizo el club y la situación parece ya no tener vuelta atrás, con lo que Domina seguirá entrenando apartado del plantel profesional y quedará libre en diciembre, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el club.
Recordemos que en junio de 2023, Unión le firmó un contrato por dos años y medio a Domina, que por ese entonces tenía 17 años. Ese contrato nunca fue actualizado, motivo por el cual se llegó a este último año y, de acuerdo a las declaraciones que hizo el propio presidente Spahn, en marzo hubo una reunión con los representantes en la que se le propuso la ampliación del contrato con una actualización en las cifras.
Domina y la alegría tras un triunfo ante Barracas Central en el 15 de Abril.
Domina negó de alguna manera aquella reunión, ya que dijo a través de sus redes sociales que la primera propuesta que había recibido de parte del club fue por escrito y el 4 de agosto, cuando ya se había ingresado en los últimos seis meses del vínculo.
En este interín hubo fuego cruzado y acusaciones muy serias, tanto de una parte como de la otra, con duras declaraciones públicas del presidente, apuntando no solo al jugador (que en breve cumplirá 20 años) sino contra los representantes.
El Litoral supo, además, que por pedido de la comisión directiva se produjo un encuentro del presidente Spahn con el mismo Domina, pero, por lo visto, tampoco surtió efecto positivo y la situación entró a transitar un sendero en el que parece que no hay marcha atrás y que todo se conduce, de manera inexorable, a culminar el vínculo este 31 de diciembre venidero con la libertad de acción del jugador.
Madelón también hizo declaraciones y dio a entender que se trataba de una situación que no favorecía a ninguna de las partes. Ni al club porque va a perder un patrimonio importante de un chico que fue formando en sus divisiones inferiores desde que era infantil, ni tampoco al jugador, porque se debe mantener al margen de todo, entrenando aparte de sus compañeros y sin ser tenido en cuenta por el entrenador.
Domina y parte de su vínculo con la institución, en este caso durante el sorteo del Diego Barisone 2023. Crédito: Manuel Fabatía
Unión dio una muestra para intentar suavizar la situación cuando le permitieron, a Domina, jugar el partido de reserva ante Tigre, ocasión en la que marcó dos goles. Pero fue solo eso. Y ahora, la finalización de este plazo formal de siete días que le dio el club para que conteste al reclamo, agrega otro elemento negativo y contundente para seguir sosteniendo que la situación parece no encontrar un punto de quiebre.
¿Qué se esgrime desde el lado de Unión?, que ni siquiera existió una contrapropuesta por parte de la representación del jugador para seguir negociando, con lo que entienden que hay una clara muestra de que no se quiere arreglar y el objetivo es quedar libre a fin de año.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.