Irá por el bicampeonato

Unión perdió la revancha pero se clasificó a la gran final de la Copa Santa Fe

El equipo dirigido por Melina Reus cayó por la mínima en La Tatenguita pero aprovechó el 3 a 1 de la ida para dejar en el camino a Defensores de la Costa y volver a meterse en la definición del torneo de fútbol femenino. Kiara Sánchez anotó el único gol del partido para el elenco de Avellaneda.