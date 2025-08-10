Unión perdió la revancha pero se clasificó a la gran final de la Copa Santa Fe
El equipo dirigido por Melina Reus cayó por la mínima en La Tatenguita pero aprovechó el 3 a 1 de la ida para dejar en el camino a Defensores de la Costa y volver a meterse en la definición del torneo de fútbol femenino. Kiara Sánchez anotó el único gol del partido para el elenco de Avellaneda.
En la mañana del domingo, el predio La Tatenguita ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe - Rosario fue escenario del partido de revancha por la semifinal del certamen de fútbol femenino de la Copa Santa Fe en su edición 2025. Tras imponerse 3 a 1 en el duelo de ida en la ciudad de Avellaneda, Unión recibía a Defensores de la Costa con la premisa de sostener la ventaja para volver a meterse en la gran final del torneo que las tiene como vigentes campeonas.
Tras 80 minutos intensos y muy parejos, la visita se terminó quedando con la victoria por 1 a 0 gracias al gol señalado por Sánchez a los 17 del complemento. Sin embargo, el festejo fue tatengue tras obtener el boleto a la instancia decisiva donde espera Social Lux de Rosario tras eliminar ayer a Adiur.
Desde el inicio mismo del partido arbitrado por Gastón Regenhardt, la formación del norte de la provincia salió a buscar el descuento que le permita ilusionarse con revertir la serie. Instaladas en campo rival, las chicas dirigidas por Fernando Villan presionaban en la salida del juvenil equipo tatengue que tenía dificultades para progresar en el terreno de juego. Así las cosas Defensores tuvo las chances más claras, con sendos remates bien controlados por la arquera Rocío Peña.
Superada la primera mitad de esa etapa inicial, Unión recuperó el control del balón y del ritmo de juego y comenzó a llegar con peligro al área rival. Rosario Romero en dos oportunidades y Norali Servin tuvieron sus ocasiones para abrir el marcador pero no fueron eficaces y el primer tiempo se cerró con un lógico y justificado empate en 0.
En el complemento, nuevamente la visita salió a vender cara su derrota y con un juego de mucha intensidad física volvió a dominar el trámite del partido. Tras un par de avisos, Defensores encontraría la ventaja en el partido y el descuento en el global cuando se jugaban 17 minutos de esa segunda parte. Un pelotazo largo encontró a Kiara Sánchez mano a mano con Peña, definiendo cruzado para poner el que a la postre sería el único gol de la jornada en La Tatenguita.
Con el impulso de estar a un solo tanto de los penales y el nerviosismo lógico en las chicas de Unión, la visita fue por el segundo y casi lo consigue a los 22, cuando una vez más Sánchez quedó cara a cara con la portera rojiblanca que esta vez ganó el duelo y sostuvo la ventaja de su equipo en la serie. Tras el sofocón, la formación de Melina Reus recuperó la compostura y volvió a aparecer en el partido, sin generar chances para empatar pero jugando lejos del arco de Peña.
El elenco de Avellaneda lo fue a buscar hasta el final pero no pudo concretar y así el pitazo de Regenhardt desató el festejo tatengue. Con mucho sufrimiento y un equipo plagado de juveniles, Unión pudo ratificar su condición de candidato e instalarse en la gran final con Social Lux donde buscará nada menos que volver a levantar el título de la Copa Santa Fe.
DEFENSORES DE LA COSTA: 1- Gimena Forlin, 14- Brisa Sandoval, 22- Luisina Acosta, 2- Liana Agonil, 15- Yamila Aquino, 8- Daiana Ruda, 20- Eliana Barbona, 11- Aldana Benítez, 13- Aldana Silvestri, 9- Kiara Sánchez, 19- Agustina Baroni. DT: Fernando Villan.
Gol: En el segundo tiempo, a los 17 min. Sánchez (D).
Cambios: En el segundo tiempo, a los 11 min. 18- Jazmín Lencina por Grandoli (U); a los 20 min. 15- Valentina Ponce por López y 16- Micaela Gareis por Servin (U); a los 27 min. 4- Tamara Molina por Aquino (D), 13- Safira Pauloni por Paye y 14- Lis Fernández por De Piano (U); a los 38 min. 10- Daiana Ortiz por Agonil (D).
Árbitro: Gastón Regenhardt (Liga Galvense)
Estadio: La Tatenguita - Santa Fe
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.