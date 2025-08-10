Fue 7 a 3 en el global

Fútbol femenino: Social Lux eliminó a ADIUR y es finalista de la Copa Santa Fe

Esta tarde en Rosario se jugó la revancha de una de las semis del certamen de fútbol femenino. Social perdió 3 a 1 pero avanzó gracias al 6 a 0 conseguido en la ida en condición de local. Espera por el ganador de Unión y Defensores de la Costa en la gran final.