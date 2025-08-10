Fútbol femenino: Social Lux eliminó a ADIUR y es finalista de la Copa Santa Fe
Esta tarde en Rosario se jugó la revancha de una de las semis del certamen de fútbol femenino. Social perdió 3 a 1 pero avanzó gracias al 6 a 0 conseguido en la ida en condición de local. Espera por el ganador de Unión y Defensores de la Costa en la gran final.
En la muy agradable tarde de este sábado, el campo de sintético que el club ADIUR posee en la zona del viaducto rosarino fue escenario del choque de revancha de la llave de semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol femenino que lo tenía como protagonista frente a Social Lux. Tras el 0-6 en la ida, el equipo naranja iba por la hazaña que le permitiera revertir la serie y volver a clasificarse a la gran definición del campeonato, repitiendo así el logro obtenido en 2024, donde cayeron frente a Unión de Santa Fe en la final disputada en el estadio 15 de Abril.
Pese a imponerse por 3 a 1 en el cotejo revancha, ADIUR no pudo dar vuelta la llave y Social Lux terminó celebrando una merecida clasificación a la última instancia del campeonato sustentandose en una excelente campaña que pone al equipo dirigido por Gonzalo Mainardi entre los 2 mejores del territorio provincial. En el partido de esta tarde, Antonella Amici en dos oportunidades y Sofía Tedesco anotaron los goles del local mientras que Evelyn Peralta convirtió el único tanto de la visita que festejó a lo grande el boleto a la final.
Con el pasaje en mano, Social Lux seguirá con atención lo que suceda este domingo, cuando desde las 11 de la mañana y en el predio La Tatenguita de la capital provincial, Unión y Defensores de la Costa de Avellaneda jueguen la revancha de la otra semi. En la ida, el elenco rojiblanco se impuso por 3 a 1 y ahora buscará sostener esa ventaja para volver a meterse en la definición de esta apasionante Copa Santa Fe de fútbol femenino.
