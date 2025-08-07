#HOY:

"Pasamos por mucho huevo, valentía y compromiso": el orgullo de los juveniles de Newell’s tras eliminar a Sportivo

El equipo rojinegro accedió a las semifinales de la Copa Santa Fe luego de un sufrido triunfo por penales. Ulises Echeverría, autor del penal decisivo, y el capitán Lucas Baños destacaron la entrega del grupo.

 22:51
Por: 

Después de un partido intenso, trabado y con clima de final, Newell’s Old Boys consiguió este domingo una clasificación resonante a las semifinales de la Copa Santa Fe. El equipo, compuesto en su mayoría por jugadores juveniles, eliminó por penales a Sportivo Las Parejas, un rival curtido en el Torneo Federal A.

La victoria fue celebrada con euforia y orgullo, sobre todo por los protagonistas que enfrentaron un desafío mayor desde lo físico y lo emocional. Uno de ellos fue Ulises Echeverría, quien convirtió el penal definitivo... con una picada. "Tomé la decisión desde el primer momento. Les pedí disculpas a los chicos, porque fue una mala decisión. Pero por suerte entró", confesó entre risas.

Echeverría, que no esquivó la autocrítica, resumió el sentir del grupo con una frase que refleja la esencia del equipo:

“Pasamos por mucho huevo, valentía y compromiso sobre todo.”

El capitán rojinegro, Lucas Baños, también dio cuenta del esfuerzo: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos vienen de hacer un buen papel en Copa Argentina y tienen jugadores de trayectoria. Pero tratamos de jugar por abajo, no meternos en el roce físico, y eso nos ayudó”.

Consultado sobre el gesto de su compañero en el penal decisivo, Baños fue tan frontal como divertido: “Siempre dice que la quiere picar… esta vez la picó. Está bien, si fue gol, fue gol. Si no, lo matábamos”.

Ambos destacaron el valor de esta Copa como una plataforma para crecer y mostrarse. “Es el sueño de todos nosotros. Queremos estar en Primera y cada partido es una oportunidad”, afirmó Baños.

