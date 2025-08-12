Colón va a la Isla Maciel con dos bajas, un retorno y la duda de PR10
Finalmente, cambiaron la pantalla (no será TyC Sports) y también el horario del cruce con el Candombero: va un poco más tarde. Los números de la campaña, cada vez peor.
Sobre llovido...mojado. Luis Miguel Rodríguez, manejando junto a Castet la pelota quieta en el Colón de Minella. Se le realizan estudios para descartar un desgarro después del partido con Agropecuario y antes de San Telmo. Foto: Manuel Fabatía
Luego de varios cambios de horarios y pantallas, finalmente todo parece indicar que el Colón de Martín Minella irá a la Isla Maciel para jugar con San Telmo este sábado desde las 14 y con la pantalla de DirecTV. A priori, el staff técnico recupera al juvenil Lautaro Laborié (cumplió la sanción, buena presencia), pero pierde a los dos futbolistas que siguieron agrandando el grupo "lesionados" en el Mundo Colón: Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán, que para colmo venían de recuperarse de lesiones y volvían frente a Agropecuario: se trata de dos desgarros fibrilares que los dejarán afuera por dos partidos por lo menos. Y, de yapa, el gran interrogante y uno de los tantos misterios de la comarca sabalera desde hace tres meses: ¿podrá alguna vez debutar Cristian García?, que llegó en modo refuerzo de la mano de Andrés Yllana. Como si todo esto no fuera suficiente, el cuerpo médico sabalero ordenó estudios (resonancia magnética) a Luis Miguel Rodríguez, para descartar un posible desgarro del nacido en Simoca.
Queda más que claro, ahora, cuál es el objetivo de la campaña en ocho fechas finales y 24 puntos en juego. En el caso del DT, habló de "un final digno". Del último clasificado al Reducido, que es Estudiantes de Río Cuarto (está octavo con 41 unidades) a los 27 de Colón, hay 14 puntos de distancia. Pero, además, si bien matemáticamente los números "cierran", entre el equipo de Iván Delfino y el de Martín Minella hay seis equipos de separación, a saber: Nueva Chicago 35; Agropecuario, San Telmo y Mitre de Santiago del Estero 32; Defensores de Belgrano 21; Central Norte de Salta 29. Y, para completarla, la pésima diferencia de gol, que es algo así como un punto menos (-12).
Colón viene de perder de local ante Agropecuario. Foto: Manuel Fabatía
En consecuencia, los números no mienten: Colón está más cerca del descenso (a 11 del CADU) que del Reducido (a 14 de Estudiantes de Río Cuarto). En el fixture, el Sabalero irá ahora a la Isla Maciel contra San Telmo y el fin de semana próximo recibirá Chacarita. ¿Qué le quedará?: jugar con los dos que hoy descienden: ir a Remedios de Escalada para visitar a Talleres y en la última recibir al CADU de Zárate, que hoy está a 11 unidades. Los dos "Estudiantes" (Caseros y Río Cuarto), Defensores de Belgrano y el Deportivo Morón son los otros rivales que pelean por el Reducido. O sea, nada fácil, aunque la realidad es que debe mejorar Colón.
La derrota, increíble, frente a Agropecuario de Carlos Casares, profundizó la malaria de los números de la campaña en todo sentido:
Colón es el segundo equipo más goleado de su zona, con 32 tantos recibidos
El único que está peor que Colón es el CADU de Zárate: recibió 42
En la sumatoria de las dos zonas, el Sabalero es el cuarto más goleado, sólo superado por CADU (42), Arsenal de Sarandí (38) y Racing de Córdoba (34)
En cuanto a los goles a favor, apenas 20 en 25 fechas de la temporada
El Cementerio de los Elefantes no tiene efecto en el ascenso: Colón es el local número 29 del ascenso
En Santa Fe, hasta acá en el 2025, jugó 13 partidos: cinco victorias, dos empates y seis derrotas, con 8 goles a favor y 9 en contra
Su localía en el Brigadier López, que antes metía miedo, no llega al 45 por ciento (43.59)
El Museo y Archivo sabalero, del sueño a la realidad
Este jueves 14 de agosto, desde las 19, quedará formalmente constituido el Musel y Archivo oficial del Club Atlético Colón, una iniciativa de la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo. "Acto de colocación de la piedra fundamental del futuro Museo", expresa el comunicado. ¿El lugar?: los pasillos ubicados en el sector oeste del estadio.
"Se trata de un acontecimiento histórico para la institución y para la ciudad toda", explican. "Era una deuda pendiente que Colón pueda tener un archivo propio y que eso sea un espacio de consulta permanente para gente que necesite hablar sobre la historia de Colón. Ahora, afortunadamente nos ha encontrado con una subcomisión oficial que nos permite trabajar de manera interna y de manera oficial estos proyectos. Nosotros queremos y pretendemos que sea una política de Estado en Colón. Estamos pensando en una obra y un proyecto para todo el Mundo Colón, para todos los hinchas y para todos los socios", afirmaba Diego Meloni en una charla de hace meses con El Litoral.
"Empezamos una convocatoria para que las personas puedan acercarse al club y tenemos la responsabilidad de garantizarle a cada persona que lleve una donación, que esa donación va a ser parte del Museo o del Archivo, por eso estamos entregando una certificación oficial. Estamos entregando un diploma de te reconocimiento y afortunadamente contamos dentro de la Subcomisión con un compañero museólogo y con un compañero archivista, que son los que nos van indicando y nos van acompañando en este proceso desde el marco legal. Nosotros entendemos que el Museo tiene que estar dentro de las instalaciones; obviamente que a uno le gustaría en la mayoría de los casos que esté lo más ligado posible al Estadio. Pasa que nosotros tenemos la obligación de decir que no es el Museo del Fútbol de Colón sino que es el Museo del Club Atlético Colón con todas sus disciplinas", aseguraba el historiador sabalero. Ahora, ese sueño de Colón...desde el jueves será realidad.
