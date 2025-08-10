Después de un año, gritó Agropecuario de visitante

Colón perdió otro partido y también perdió la vergüenza

Sin dudas, la derrota más escandalosa en el Cementerio de Elefantes, con un equipo que hacía casi dos torneos no ganaba saliendo de Carlos Casares. El “que se vayan todos, que no quede ni uno solo” es el himno de estos tiempos con Godano.