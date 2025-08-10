Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante Agropecuario

Colón perdió este domingo ante Agropecuario de Carlos Casares, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Primera Nacional, en el estadio Brigadier General Estanislao López en la ciudad de Santa Fe.
El Sabalero cayó ante el Sojero bonaerense en el partido disputado este domingo por la zona B en la segunda categoría del fútbol argentino.
El partido se disputó por la zona B del torneo de la segunda división del fútbol argentino, pasadas las 16. El arbitraje fue de Javier Delbarba, quien dirigió por primera vez a Colón y por cuarta oportunidad a Agropecuario .
Con este resultado, el Sabalero quedó en la 15° posición, con 27 puntos. A esta altura del campeonato, se aleja de la chance de meterse en el reducido. El último que ingresa a la clasificación es Estudiantes de Caseros con 40 puntos.
Mirando abajo en la tabla, el rojinegro quedó a dos puntos de Central Norte y a cinco puntos de San Telmo. Solo se mantiene por encima de Almirante Brown que está a dos puntos, el CADU que tiene 16 unidades y Talleres (RE) que solo tiene 14.
