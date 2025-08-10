Colón se enfrenta a Agropecuario de Carlos Casares: seguí el partido en vivo

La AFA designó a Javier Alberto Delbarba para impartir justicia este domingo desde las 16 en el Brigadier López, por la fecha 26 de la Primera Nacional. Será la primera vez que dirija a Colón, mientras que a Agropecuario lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo de una victoria y dos derrotas para los de Carlos Casares. Los asistentes serán Erik Grunman y Ramón Ortíz, el cuarto árbitro Gastón Iglesias.