Colón se enfrenta a Agropecuario de Carlos Casares: seguí el partido en vivo

Colón se enfrenta este domingo ante Agropecuario de Carlos Casares, buscando revertir la pálida imagen que dejó el fin de semana pasado al enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y sumar puntos para intentar acercarse a la zona de reducido.
El Sabalero recibe al Sojero bonaerense desde las 16 por la Fecha 26 de la Primera Nacional en el Estadio Estadio Brigadier General Estanislao López.
El partido, correspondiente a la Fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará desde las 16 y se disputará en el Estadio Estadio Brigadier General Estanislao López.
El encuentro, como suele ocurrir en la Primera Nacional, será transmitido por TyC Sports Play de forma online. El juez designado es Javier Delbarba, que estará acompañado por los jueces de línea Erik Grunman y Ramón Ortíz, y Gastón Iglesias como cuarto árbitro. Será la primera vez que este árbitro dirija un partido de Colón.
El Sabalero marcha en el 15° puesto en el Grupo B, con 27 puntos (8G-3E-14P). De la mano de Martín Minella y con el regreso del Pulga Rodríguez, se había recuperado logrando dos victorias consecutivas ante Almirante Brown y Central Norte, devolviéndole algo de tranquilidad al hincha de Colón. Pero luego, con una serie de lesiones a cuestas, volvió a transitar la senda de la derrota con dos duras derrotas ante los mejores equipos de la zona: Gimnasia de Mendoza (0-2) y Gimnasia de Jujuy (4-0). Así, el plantel rojinegro está urgido de puntos para mantener viva la esperanza de "entrar como sea al Reducido".
Distinta es la realidad del Sojero. Los dirigidos por Adrián Adrover, están a tiro del reducido: se encuentran en la 9° posición, con 32 puntos (8G-8E-9P). El último en la zona de clasificación (Estudiantes de Caseros) se mantiene a una distancia de siete puntos, por lo que Agropecuario buscará llevarse de Santa Fe algún punto que le permita no perder pisada en la competencia. Viene de empatar con Temperley y perder con Defensores Unidos de Zárate. En cuanto a estadísticas, tiene una de las rachas más adversas: hace un año y 20 partidos que no gana jugando visitante. Como dato a favor, tiene en sus filas al goleador del torneo: Alejandro Gagliardi.
El plantel llegó al Cementerio de los Elefantes para enfrentar desde las 16 a Agropecuario.
La AFA designó a Javier Alberto Delbarba para impartir justicia este domingo desde las 16 en el Brigadier López, por la fecha 26 de la Primera Nacional. Será la primera vez que dirija a Colón, mientras que a Agropecuario lo arbitró en tres oportunidades, con un saldo de una victoria y dos derrotas para los de Carlos Casares. Los asistentes serán Erik Grunman y Ramón Ortíz, el cuarto árbitro Gastón Iglesias.
Colón es 15° en la Zona B con 27 puntos, a 12 del Reducido y del descenso, y suma un triunfo en los últimos cinco partidos. Agropecuario, 9° con 32 unidades, ganó uno de los últimos nueve juegos y acumula un año sin festejar como visitante.
El 4-0 en Jujuy dejó secuelas: Godano habló de adelantar elecciones, Marcos Díaz volvió a generar polémica y Minella tuvo que rearmar la defensa. La única alegría para los hinchas sería recuperar a Bernardi y al Pulga Rodríguez, que serán esperados hasta último momento.
Desde las 16, el Sabalero buscará cortar la mala racha y acercarse al Reducido ante un Sojero que también necesita sumar.
