El plantel de Colón banca al DT con el caso Marcos Díaz: "Nada que agregar"
Uno de los referentes históricos del Mundo Colón, como el cordobés Christian Bernardi, fue contundente: "Martín toma la decisión y no hay más que agregar; fue claro y no hay mucho más de nuestra parte". El quiebre con el "1" es total.
Christian Bernardi se arroja al piso para sacarle la pelota a un rival en el encuentro ante los mendocinos de Gimnasia, el último en condición de local que jugó Colón. Salió a "bancar" la postura de Minella en el caso Marcos Díaz. Foto: Carolina Niklison.
Después de las polémicas declaraciones de impacto nacional del marginado Marcos Díaz a TyC Sports ("Hoy estoy apartado del plantel, sigo siendo jugador de Colón, pero no soy parte del plantel por un capricho o un pase de factura del técnico Martín Minella. No se manejó de la mejor manera mi situación, se me hizo responsable de la pérdida del partido con Mitre"), no sólo llegó la respuesta contundente de Martín Minella sino la postura del referente histórico del grupo de jugadores, que es el cordobés Christian Bernardi. Tanto el DT como el líder del vestuario dejaron en claro que están todos juntos y que lo del arquero no tiene vuelta atrás.
El que arrancó hablando por LT10 fue el entrenador Martín Minella y expresó, sin vueltas, su postura como jefe del staff técnico sabalero: "No lo hablamos con el plantel al tema. Lo considero inoportuno y no le encuentro sentido en este momento, donde hay que dejar los egos de lado. Me genera tristeza en lo personal, pero cada uno sabe lo que hace. A todos les digo lo que pienso, como debe ser, y ni hablar a Marcos. No entiendo por qué salió a decir eso. El respeto y los valores los tienen que tener todos".
Cuando los colegas lo consultaron por esa frase puntual de Marcos Díaz, utilizando varias veces la palabra "capricho", Martín Minella agregó: "No quiero hablar tanto del tema, pero una decisión del técnico no es un capricho, sino una acción deportiva. No tengo nada que reprocharme y el plantel entiende la situación. Los que se matan por salir de esta situación y trabajan todos los días lo entienden".
Al toque, como que quede claro, que la idea del cuerpo técnico está acompañada por el plantel profesional del Club Atlético Colón, tomó la palabra el cordobés Christian Bernardi, quien tampoco esquivó la consulta acerca del tema Marcos Díaz: "Martín toma la decisión y no hay más que agregar. Fue claro y no hay mucho más de nuestra parte. Martín conoce al club, a los chicos y está haciendo sus primeras armas. Estamos juntos en esto. Somos respetuosos y ojalá podamos levantar la situación. Tiene todo nuestro apoyo, como con todos. Lo más importante es poner a Colón por encima de todo".
En cuanto al momento deportivo, el capitán de casi toda la temporada (ahora volvió el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez) analizó este duro presente: "Hay que hablar dentro de la cancha, más que todo. Acá estoy, superando la contractura. Me siento bien y estoy casi a la par del grupo. Espero llegar al domingo. Soy optimista; yo ya venía desde Salta incluso con esto y me estaba limitando. Era preferible parar un partido para estar mejor".
A "trabar con la cabeza" el domingo para ganar el partido ante Agropecuario, como lo hace Zahir Yunis en el encuentro ante Almirante Brown en Santa Fe. Foto: Carolina Niklison.
"No hay más que decir, hay que salir a ganar; no tenemos margen. No hay más ni que decir sobre eso. Ahora viene un rival con las mismas aspiraciones y tenemos que salir a ganar. Quizás parece una locura sumar todo lo que queda, pero hay que intentarlo por la responsabilidad que tenemos con este club", dijo el hombre que alcanzó la gloria con su gol en la noche de San Juan.
En cuanto a la aparición de varios juveniles y elementos canteranos en estos últimos tiempos, Christian Bernardi reflexionó que "es complicado para los chicos. A todos nos pasó cuando arrancamos. No es responsabilidad de ellos el momento y los más grandes nos hacemos cargo. Están para ayudarnos, pero deben entender que en el fútbol son más estos momentos que los de gloria. Si quieren esto, es momento de demostrar".
Finalmente, como ídolo, referente y jugador experimentado, Bernardi le envió un mensa a la gente sabalera: "Sólo queda salir a ganar todo lo que nos queda. Son todas finales. Ahora viene un rival que está irregular como nosotros, pero debemos ganarle. Es complicado hablarle a la gente por esta situación. Sabemos que estamos en deuda y que las cosas no salen, pero lo intentaremos hasta el final. Ojalá podamos darles una alegría el domingo, porque se lo merecen. Es duro ver que los resultados no se dan por el esfuerzo que se hace".
Lo que viene
En cuanto a los próximos partidos que jugará Colón, está definido que el sábado 16 se enfrentará con San Telmo,en la Isla Maciel, a partir de las 13.10 con TV en directo para nuestra ciudad. Luego, Colón recibirá la visita de Chacarita y, en esa ocasión, el cotejo comenzará a las 18 en el Brigadier López el sábado 23.
García todavía no
En cuanto al rubro lesionados, así como se ha dado la recuperación de algunos que estuvieron al margen en el último partido, caso Bernardi y Gaitán, no se puede decir lo mismo de Cristian García, que sigue lesionado y todavía ni siquiera ha podido debutar en la primera división rojinegra. Es uno de los refuerzos que trajo Yllana, llegó en junio, al principio no pudo debutar cuando estaba apto para hacerlo en el partido ante Temperley en Buenos Aires y ya han pasado ocho partidos desde aquel momento y aún no se ha podido mostrar. Al principio fue su situación legal (estaba cerrado el TMS y no se lo pudo inscribir a tiempo) y luego, cuando el 1 de julio se produjo la apertura, el futbolista se lesionó y todavía está al margen de la consideración del entrenador por ese motivo.
Minella: "Capaz que Pulga y Bernardi van a llegar"
De cara al partido de este domingo, a las 16, contra Agropecuario de Carlos Casares en el Cementerio de los Elefantes, Martín Minella plantó un posible once titular de Colón: dos variantes en la defensa, con los retornos de Gonzalo Soto y Facundo Castet en reemplazo de Zahir y Conrado Ibarra, respectivamente.
Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti y José Barreto fue el ensayo en el predio deportivo 4 de junio. El mismo Martín Minella explicó: "Hicimos un rato de trabajo y probamos un par de cosas. Variantes defensivas y bloques de trabajo. Me parece que hay que encontrar equilibrio, pero algo hay que cambiar, porque el golpe fue muy duro".
En cuanto a las dudas de los dos creativos, el cordobés Christian Bernardi y el tucumano Luis Miguel Rodríguez, el DT sabalero explicó: "Capaz que el Pulga y Bernardi van a llegar. Veremos si van de arranque o no. Están ahí. Lo resolveremos en estos días".
Finalmente, habló del rival, Agropecuario de Carlos Casares: "Ellos vienen jugando con cinco atrás. Veremos qué hará Agropecuario. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y mejorar".
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.
