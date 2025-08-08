"Lo que dijo fue inoportuno", expresó Minella

El plantel de Colón banca al DT con el caso Marcos Díaz: "Nada que agregar"

Uno de los referentes históricos del Mundo Colón, como el cordobés Christian Bernardi, fue contundente: "Martín toma la decisión y no hay más que agregar; fue claro y no hay mucho más de nuestra parte". El quiebre con el "1" es total.