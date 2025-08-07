Colón: a Marcos Díaz lo "echaron" del predio y prendió el ventilador

¿Es agua o es humo?. La noche olvidable del partido con Mitre de Santiago del Estero que terminó con derrota y suspensión. Marcos Díaz, separado del resto, buscó "salvarse solo" enfrentando a los bomberos: lejos de apagar el fuego, el incendio fue mayor. A ese quiebre con el grupo no lo pudo atajar. Foto: Manuel Fabatía.