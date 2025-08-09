Este domingo a las 16 recibe a Agropecuario

En medio de su peor cosecha, Colón busca juntar algo de soja

Fue una se las semanas más complicadas: el presidente Godano habló de adelantar las elecciones, el equipo fue goleado 4-0 en Jujuy y Marcos Díaz armó un escándalo contra Minella a nivel nacional. Esperan a Pulga y Bernardi hasta último momento.