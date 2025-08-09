En medio de su peor cosecha, Colón busca juntar algo de soja
Fue una se las semanas más complicadas: el presidente Godano habló de adelantar las elecciones, el equipo fue goleado 4-0 en Jujuy y Marcos Díaz armó un escándalo contra Minella a nivel nacional. Esperan a Pulga y Bernardi hasta último momento.
Viene de un golpe duro. El once titular de Martín Minella en La Tacita de Plata, donde fue goleado 4-0 por Gimnasia de Jujuy en el norte del país. Ahora, para recibir a Agropecuario, el DT mete mano con cambios, fundamentalmente en defensa. Crédito: Juan Fernández.
Después del duro golpe que significó el 4-0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en La Tacita de Plata y de quedar a 12 puntos "de todo" (misma distancia del último que entra al Reducido y misma distancia del último que desciende), el Colón de Martín Minella vivió una semana más movida en todo sentido. Antes de la goleada, el mismo presidente Víctor Francisco Godano habló de irse antes y adelantar las elecciones; después del 4-0, cuando el plantel estaba volviendo al predio desde Jujuy, otro escándalo más con Marcos Díaz, algo que ya es insoportable para todos. De yapa, antes de definir el once titular contra Agropecuario, siempre lo mismo: jugadores tocados, lesionados, desgarrados.
No debe haber una sola semana desde que inició la temporada que Colón no tenga un inconveniente de este tipo. Y eso que ya pasaron tres cuerpos técnicos y tres preparadores físicos. Sin dudas, en muchos casos, la falta de nivel profesional es la única respuesta.
En ese río revuelto, Minella está casi obligado a pescar tres puntos para mantener viva la esperanza de "entrar como sea al Reducido". El rival de turno será Agropecuario de Carlos Casares, el popular "Sojero", cuya campaña se cayó a pedazos: ganó 1 partido de los últimos nueve y frente a Talleres de Remedios de Escalada; hace 20 partidos que no gana saliendo de Carlos Casares y lleva un año entero sin poder festejar en condición de visitante.
De cara al juego de este domingo a las 16 (sin TV de TyC Sports; hay que verlo por una plataforma), la idea del staff técnico es que tanto Gonzalo Soto como Facundo Castet recuperen titularidad, además de mantener al cuestionado Tomás Giménez como arquero entre los once de movida. Así las cosas, Zahir Ibarra y Conrado Ibarra, los dos pibes del club, se quedan afuera.
La otra novedad, a la espera de Christian Bernardi y del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, es la vuelta del juvenil Lautaro Gaitán en la zona de medios. Pasando en limpio: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Gaitán y Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez y Emmanuel Gigliotti serían los once sabaleros para jugar frente a Agropecuario.
El árbitro designado para el partido entre Colón y Agropecuario, que se jugará este domingo en el Brigadier López, es Javier Delbarba. El encuentro corresponde a la fecha 26 de la Primera Nacional, zona B, y se disputará desde las 16. Los asistentes serán Erik Grunman y Ramón Ortíz, mientras que Gastón Iglesias será el cuarto árbitro.
De cara a lo que viene, después de recibir este domingo a Agropecuario de Carlos Casares en el Cementerio de Elefantes, Colón tiene agenda: deberá ir a la Isla Maciel y después recibir al Funebrero en casa. La primera estación será este domingo 10 de agosto recibiendo a Agropecuario.
Después, el sábado 16 de agosto, el sabalero deberá visitar a San Telmo en condición de visitante: siempre es complicado el reducto en la Isla Maciel: el encuentro fue programado para las 13.10 y también será televisado. Para completar, el sábado 23 de agosto a las 18 Colón recibirá a Chacarita Juniors, recordando que el "Funebrero" pelea los primeros puestos de la tabla en la zona.
Para ver al Sabalero
Colón-Agropecuario de Carlos Casares, por la fecha 26 de la Primera Nacional, no será televisado por la señal tradicional de TyC Sports, en el canal de cable que transmite los partidos de la PN. Se podrá seguir el duelo por la plataforma de TyC Sports Play.
Temporelli convocó a Luciani en la sede
Ricardo Luciani, dirigente opositor y referente de la agrupación Sangre de Campeones (primera minoría), fue contundente en su paso por el Magazine Deportivo de LT9: "El club no puede cerrar ni el primer balance de esta gestión porque los libros no están rubricados. Y peor: no se sabe dónde están", denunció Luciani.
El documento pendiente abarca los últimos seis meses de la gestión anterior y los primeros seis de la actual. A esto se suma la falta de participación de la minoría en la elaboración del segundo balance, que ya debería haberse presentado.
"Así es imposible saber si faltan 100 pesos o sobran. No hay ninguna seguridad jurídica para manejar un club en estas condiciones", advirtió. Según explicó, la situación ya fue advertida por Personería Jurídica, que derivó la denuncia al Ministerio de Justicia ante la imposibilidad de fiscalizar los números sin documentación formal.
Luciani cuestionó duramente la falta de transparencia de la actual Comisión Directiva encabezada por Víctor Godano. Señaló que el revisor de cuentas de su agrupación, que forma parte de la minoría, ni siquiera fue convocado a revisar la documentación, lo que agrava la exclusión política y contable.
"No hay participación, no hay información, y el socio tampoco sabe en qué situación está Colón. Esa es la verdadera crisis: el desconocimiento total del estado institucional y financiero del club", dijo.
Luciani consideró que adelantar los comicios ahora solo profundizaría el desorden, ya que todavía no se cerraron los balances ni se realizaron las rendiciones de cuentas pendientes. "No se puede avanzar sobre algo nuevo sin cerrar lo anterior", sentenció.
Luego de estas picantes declaraciones, el mismo Adrián Temporelli (tesorero del Club Atlético Colón) lo invitó personalmente a Ricardo Luciani para que "pueda estar el lunes en la sede sabalera para mostrarle todos los papeles y los datos que reclama".
"Ayer estuvimos hablando con Adrián Temporelli y en la semana entrante vamos a estar en el club junto a Rodrigo Paredes, que es el revisor de cuentas por nuestra parte, para empezar a revisar ese balance que debe presentarse al socio, la intervención de la minoría y puntualmente de revisión de cuentas", confirmó Luciani al programa ADN Gol por la 96.7.
A pesar de todo, Agropecuario lo respeta
El entrenador de Agropecuario de Carlos Casares, Adrián Adrover, analizó el presente y el desafío que representa visitar el estadio Brigadier López para enfrentar a Colón.
"Si nosotros sentimos que estamos lejos, no me quiero imaginar Colón. Es complicado en todo sentido", dijo por LT10. "Nos sorprende ver a Colón ahí. Es el club más importante de la categoría, con buenos jugadores, pero a veces el fútbol tiene cosas que conspiran con el rendimiento", agregó.
Agropeacuario se impuso en el partido por la primera vuelta. Foto: El Litoral.
Si bien está lejos de Estudiantes de Caseros (último clasificado), Androver dejó en claro que la aspiración de Agropecuario sigue siendo meterse en el Reducido. "Tenemos con qué hacerlo. Pero la pelota no quiso entrar en varios partidos y, al mismo tiempo, nos convierten con poco. Es una combinación que nos ha costado caro", expresó.
"No nos conviene pensar en cómo puede estar Colón o en el entorno. Calculo que saldrán a tomar la iniciativa, pero tenemos las armas para jugarle de igual a igual", cerró el DT de Agropecuario.
