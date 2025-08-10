Operativo policial en cancha

"No tenían entrada o tenían el carné de otro": 15 detenidos antes del partido de Colón

En un principio, serían integrantes del grupo “Los de Siempre”, que antes ocupaban el sector norte que sigue sancionado sin banderas ni bombos. En el final, más allá de los insultos y algún proyectil, la cosa no pasó a mayores.