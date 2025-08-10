"No tenían entrada o tenían el carné de otro": 15 detenidos antes del partido de Colón

Unas 15 personas, que pretendían ingresar al Cementerio de los Elefantes para el partido Colón-Agropecuario, fueron detenidas antes del pitazo inicial y trasladados a las comisarías cercanas.
En un principio, serían integrantes del grupo “Los de Siempre”, que antes ocupaban el sector norte que sigue sancionado sin banderas ni bombos. En el final, más allá de los insultos y algún proyectil, la cosa no pasó a mayores.
“Algunos querían entrar por la fuerza, saltando molinetes, usando la fuerza; otros, intentaron cambiar su identidad e ingresar con el carné de socio sabalero de otra persona. Todos fueron detenidos y se les aplicará la Ley”, explicaron desde los organismos de seguridad a El Litoral.
En cuanto al final, con el 0-1 sellado a favor de Agropecuario y la bronca sabalera en las tribunas, hubo silbidos, insultos y algunos proyectiles aislados para los jugadores de Colón.
“La cosa no pasó a mayores, habíamos previsto una doble manga por las dudas. Los empleados del club demoraron en extenderla y los jugadores se fueron, rápidamente, por el costado. De todos modos, no pasó nada. Solamente la bronca y los insultos”, afirmaron los responsables del operativo en el Cementerio de los Elefantes.
