Quedan 24 puntos y dos cruces directos

Colón quedó a once del descenso con un equipo que es "un peligro"

En las últimas fechas, el CADU y Talleres empezaron a sumar algunos puntitos. El Sabalero tiene que ir a Escalada y en la última fecha recibe a los de Zárate. ¿Nadie se da cuenta del riesgo que se juega Colón en las ocho fechas finales de esta temporada nefasta?.