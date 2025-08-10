Colón quedó a once del descenso con un equipo que es "un peligro"
En las últimas fechas, el CADU y Talleres empezaron a sumar algunos puntitos. El Sabalero tiene que ir a Escalada y en la última fecha recibe a los de Zárate. ¿Nadie se da cuenta del riesgo que se juega Colón en las ocho fechas finales de esta temporada nefasta?.
Colon perdió ante Agropecuario de Carlos Casares por la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.
Menos mal que, en medio del desastre generalizado que es esta campaña sabalera, le tocó la zona “B” y no la zona “A”. Porque con estos pobres 27 puntos, en la otra zona estaría a dos del descenso. Por ahora, a Colón “lo salvan” el CADU y Talleres de Remedios de Escalada, aunque con un dato estadístico: en las últimas fechas empezaron a sumar. Sin ir más lejos, en esta fecha el CADU empató con un Chacarita que pelea arriba y Talleres le ganó a Nueva Chicago.
La realidad es que ahora sí, quedó más cerca de los puestos del descenso que del octavo lugar para ingresar al Reducido. Para algunos, once puntos de distancia con 24 en juego es una luz de tranquilidad. Para casi todos, este equipo no puede tranquilizar a nadie. Porque, además, con los dos rivales que pelea Colón tendrá cruces directos: tiene que ir a Remedios de Escalada para jugar con Talleres y en la última debe recibir al CADU de Zárate en el Cementerio de los Elefantes.
A esta altura, el plantel se comió dos entrenadores (Pereyra e Yllana) y hace tambalear los números del tercero (Minella). Los problemas sistemáticos de lesiones fueron un común denominador en toda la temporada: se viven lesionando, viven pidiendo cambios. Ya pasaron tres PF y el diagnóstico es el mismo. Eso sin contar que esta dirigencia, con Víctor Francisco Godano a la cabeza, trajo hace un mes y medio un jugador con cupo de “refuerzo” (???) que no se sabe cómo juega porque nunca tocó una pelota de manera oficial.
“Gracias @deportivogarcilasooficial por el tiempo compartido y momento vivido. Me despido agradecido al club que me dejó formar parte de su institución. ¡Garci!”, escribía Cristian García el 17 de junio cuando salía de Perú para llegar a Santa Fe.
Quedan ocho finales, 24 puntos y dos cruces directos. Colón irá la Isla Maciel el sábado que viene (16 de agosto) a las 13.10 para jugar con San Telmo. Luego, el sábado 23 de agosto será local de Chacarita Juniors a las 18 en el Cementerio de Elefantes.
Los otros seis compromisos serán: visitante de Defensores de Belgrano en el Bajo, local de Estudiantes de Río Cuarto, visitante de Talleres de Escalada (cruce directo), local del Deportivo Morón, visitante de Estudiantes de Caseros y local del CADU de Zárate (cruce directo). Con todos los equipos que juega, pelean por algo: Reducido o descenso.
Con una distancia que nunca se acortó mirando el puesto “8” del Reducido, ahora el único objetivo de este limitado Colón es mantener la categoría. Sólo eso. Nada más que eso. Tristemente eso.
