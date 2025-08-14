¿Minella o Copperfield?: en Colón "desaparecen" los jugadores por lesión
Al parte oficial del staff médico del Club Atlético Colón (Thaller, Pulga, Bernardi y García) hay que sumar al juvenil Gaitán. Además, Nico Fernández se desgarró en reserva. Así, imposible para cualquiera.
Hace lo que puede: ¿alcanzará?. El compromiso, la pertenencia y el sentimiento que tiene Martín Minella por Colón está fuera de discusión. El actual entrenador pidió "un final de temporada digno". Quedan ocho fechas y 24 puntos en juego. Foto: Carolina Niklison
Colón, que sin dudas ya entró en la historia de Guinness como "el plantel con más futbolistas lesionados en una sola temporada", acaba de oficializar cinco bajas desde el staff médico cuatro bajas confirmadas a las que hay que agregarle (al menos) otro nombre, por lo que la imaginaria "mitad de jugadores de campo" no podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador Martín Minella para el cruce de este sábado, a las 14, en la Isla Maciel frente a San Telmo. "Creemos que el único que nunca se lesionó fue Gigliotti", hacen cálculos en la comarca sabalera. El resto, todos desfilando por la enfermería, con futbolistas que duplicaron o triplicaron sus inconvenientes físicos.
El colmo, sin dudas, desde este descontrol futbolístico y económico se llama Jorge Sanguina: cinco meses out, inversión de 350.000 dólares por la mitad de la ficha y ahora prestado casi por vergüenza al Paraguay. Ah, de paso, tres años de contrato en formato europeo. "Toda tuya Ivancito", by Diego Mario Francisco Osella. Igual, convengamos que Iván Moreno no apareció con su "mercado inteligente" de un repollo. Alguien lo inventó.
A la lista interminable de jugadores lesionados, siempre parado desde la óptica de quien debe manejar un grupo como es Martín Minella, hay que agregar uno menos (Marcos Díaz) y con un problema más: separado, a contra-turno y con la certeza que "en Colón no juega más": claramente no se rescinde con su agente por falta de plata en la mano. O sea, lo que acordó de salario (entre los cinco top) lo seguirá cobrando por correr alrededor de las canchas del predio, bajo el sol de la Autopista y con el canto de los pajaritos.
Hace lo que puede: ¿alcanzará?. El compromiso, la pertenencia y el sentimiento que tiene Martín Minella por Colón está fuera de discusión. El actual entrenador pidió "un final de temporada digno". Quedan ocho fechas y 24 puntos en juego. Foto: Carolina Niklison
El otro papelón, que podría inscribirse "doble" por Colón en Guinness se llama Cristian García, una obsesión de Andrés Yllana, justificado con esta frase: "Hay que traer un 5 que esté jugando y en actividad. Llega, se pone la camiseta y la cancha". Pasaron dos meses largos y el ex Real Garcilazo de Perú nunca pudo debutar. Primero, se habló de un problema de papeles; después apareció una lesión, después otra y ahora otra más. "Cristian García: lesión de bajo grado en el gemelo medial. Se encuentra realizando trabajo en campo", informó el staff médico sabalero.
Los otros tres "informados" fueron Nicolás Thaller (desgarro en el aductor. Se encuentra realizando FKT), Luis Miguel Rodríguez (distensión muscular en el isquiotibial. Se encuentra realizando FKT y trabajo en campo) y Christian Bernardi (luxación gleno-humeral con lesión del labrum). Se encuentra realizando FKT). A su vez, descartado Lautaro Gaitán (¿desgarro?) y lo dicho de Nicolás Fernández (también desgarro, ahora en reserva).
Con este panorama, de cara a San Telmo (a 14 del Reducido y a 11 del descenso a la "B" Metro), uno puede preguntarse: ¿Colón está en manos de Martín Minella o de David Copperfield, el ilusionista estadounidense?. Es que sistemáticamente, sin solución de continuidad, siempre "desaparecen" dos, tres, cuatro y hasta cinco jugadores profesionales antes de cada partido oficial por la Primera Nacional.
Sin ir más lejos, en el clásico de reserva de AFA, que Colón perdió 1 a 0 en el 15 de Abril, algunos jugadores como Tomás Gallay y Kevin Colli, fueron "cuidados" en el Sabalero. ¿El motivo?: como viene la mano en Colón, "por si las moscas...". Sin dudas, Colón quemó todos los libros, recetas y fórmulas. El DT, consultado por las lesiones de Lautaro Gaitán y Nicolás Thaller, fue muy claro: "Preferimos arriesgarlos, quizás equivocadamente, y se resintieron. Perder dos cambios tan rápido también suma".
En otro punto del análisis, Martín Minella tiró la frase que generó comentarios de todo tipo en los foros del debate sabalero: "En Colón hay un aura negativa...". A esta altura en la crisis sabalera nada se descarta: físico, mental, alimentario, futbolístico, anímico. Pasaron tres cuerpos técnicos y tres PF distintos, además de "Director Deportivo" y de yapa "Secretario Técnico". Ninguno acertó: los jugadores se rompieron, se rompen y (por lo que parece) se seguirán rompiendo en estas ocho fechas finales.
El Pulga es una de las bajas para el entrenador. Foto: Carolina Niklison
Entonces, volvemos a la misma pregunta: ¿Minella o Copperfield en Colón?. Del once sabalero para ir a la Isla (ya no mete miedo San Telmo: hace diez que no le gana a nadie de local el "Candombero"), sin pistas. Sin "Pulga" y sin Bernardi, ¿quién armará juego en una cancha que es más para tumbar piernas que para levantar paredes?. El sábado, a las 14, se acerca; el esqueleto titular, por ahora no.
Quedan ocho fechas y 24 puntos en juego: el cielo (14 puntos para ir por el ascenso) y el infierno (11 puntos del descenso) están casi a la misma distancia para el Colón de Minella. Un objetivo de mínima, casi para festejar, sería no perder con San Telmo y bajar el goleo. Si bien el DT actual comete errores (en lo particular, no entiendo qué tipo de soluciones espera de jugadores como Barreto o Soñora), está claro que Minella es el menos responsable de esta gran irresponsabilidad que hicieron Godano, Moreno y compañía con el desarme de este equipo.
Por un lado, para arreglar a este Colón, hay que vestirse como un mago de los de antes. Por el otro, para entender tantas "desapariciones", hay que buscar el disfraz de ilusionista con la magia moderna. O sea, más de Copperfield que de Minella en este Colón que hace sufrir a una parte muy importante de Santa Fe.
Amistoso Sub 20 de Gugnali: cinco sabaleros
Lucas Cuffia, Jonás Ravano, Junior Flores, Iván Barbona y Matías Córdoba son los cinco (5) jugadores de Colón con la llamada "Selección Argentina Ascenso Sub 20", que jugarán para disputar un amistoso contra Uruguay en el llamado Complejo Celeste.
La lista completa de convocados del Sub 20 del ascenso.
El equipo que conduce el ex jugador de Colón, DT de Unión y subcampeón del mundo en Brasil, Claudio Gugnali, sigue sumando rodaje internacional y experiencia para los chicos. Una vez más, Colón dice presente en cantidad y calidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.