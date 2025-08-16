El Sabalero infló el pecho por sus cinco chicos en la Sub 20 de ascenso

"Vamos...vamos...los pibes". Los cinco sabaleros que visten la camiseta de Colón pero ahora, de la mano de Claudio Gugnali, se pusieron la celeste y blanca de la Selección Argentina Sub 20 del ascenso. "Se hacen muchas cosas bien y lindas en el club; que no son reconocidas porque el equipo de Primera anda mal...", sostienen en la comarca sabalera. Foto: Gentileza Prensa AFA