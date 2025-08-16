El Sabalero infló el pecho por sus cinco chicos en la Sub 20 de ascenso

En medio de "ese otro Colón que hace bien las cosas, a pesar que la pelotita no entra con el equipo profesional", la entidad del Barrio Centenario infló el pecho porque sistemáticamente el semillero sabalero nutre con sus promesas a la Selección Argentina Sub 20 del ascenso que conduce Claudio Gugnali. Hace algunas horas, el equipo dirigido por el ex lateral del club igualó 1-1 ante Uruguay en el Complejo Celeste, Montevideo. Tras un primer tiempo parejo, la Albiceleste logró ponerse en ventaja en el arranque de la segunda mitad gracias a un tanto de Gabriel Vázquez. Sobre el final, Uruguay llegó al empate a partir de un tanto en contra de Lautaro Bordón.
En el marco de este compromiso internacional, cinco jugadores de las inferiores de Colón fueron citados nuevamente por el entrenador Claudio Gugnali: el defensor de Colón, Jonás Ravano; el arquero Lucas Cuffia; el otro zaguero Junior Flores; el habilidoso Iván Barbona y el delantero Matías Córdoba, hijo del "Chiqui", quien ya debutó y marcó en la Primera División, casualmente ante Chacarita, rival de Colón el sábado que viene en el Cementerio de los Elefantes.
Los once de Claudio Gugnali fueron: Lucas Cuffia; Jonas Ravano, Mauricio Ponce, André Maldonado, Facundo Yozwiak, Junior Flores, Luciano Leguizamón, Matías Córdoba, Iván Barbona, Joaquín Hernández y Gabriel Vázquez. Los suplentes fueron: Máximo Casalnuovo, Valentín Huertas, Mateo López, Ramiro Montenegro, Thiago Mella, Nicolás Benítez, Nahuel Flamenco, Santiago Miracca, Lautaro Bordón.
"La verdad que yo le digo la selección de la ilusión, porque yo te puedo asegurar que los chicos que son citados vienen con un amor, con una responsabilidad, con una entereza, con una entrega total. O sea, es hermoso, la verdad que a mí me tiene muy entusiasmado". Cuando habló de los jugadores de Colón, destacó el trabajo que viene realizando la entidad santafesina en sus divisiones inferiores. "Cito a los chicos de Colón poque son las mejores categorías inferiores del ascenso, junto a Quilmes y Ferro", había dicho Claudio Gugnali en la previa de este amistoso internacional contra Uruguay en Montevideo.
"Colón, más allá del difícil momento que está viviendo en Primera, no pierde la atención y el trabajo de inferiores, y ahí están los frutos", dijo Gugnali. Además, anticipó lo que finalmente pasó: "Sin ánimo de equivocarme, deben ser los 5 titulares, medio equipo de la selección del ascenso que va a viajar a Uruguay va a estar representada por jugadores de Colón".
De paso, le tiró flores a Zahir Ibarra, que fue subido por Martín Minella para el actual plantel profesional: "Fue de los mejores que tuve. Es un 2006, marcador central derecho, pero hoy está jugando en marcador central izquierdo En Corea-Japón fue elegido el mejor central del torneo", cerró Gugnali.
