Jonathan Spiff, el juvenil de River que fue convocado a la Selección Sub 20 de Nigeria

Las divisiones inferiores de River siguen aportando talento con proyección internacional. Jonathan Spiff, delantero de 17 años, fue citado por primera vez a la Selección Sub 20 de Nigeria, un hecho que sorprendió por su juventud y proyección.
El delantero de 17 años, hijo de padre nigeriano y madre argentina, se formó en el club desde los siete años. Con apenas una semana en Reserva, recibió el llamado de su selección y genera expectativa en el Millonario.
Hijo de Godwin, nigeriano que llegó a Argentina hace más de 20 años, y de María, Spiff nació en 2007 y se sumó a River con apenas siete años. Tras destacar en Sexta División, esta semana debutó como suplente en la Reserva, en la victoria 2-1 ante Godoy Cruz.
De gran porte, veloz y criterioso con el balón, el delantero se define como un jugador “rápido, inteligente para leer el juego, intuitivo para crear espacios y participar en el juego asociado”. Su rendimiento lo puso en la órbita del seleccionado africano, que lo citó tres años antes del límite de la categoría.
En River, por ahora, no integra las prioridades para el primer equipo, pero su irrupción y este llamado internacional lo posicionan como una de las promesas a seguir de cerca en Núñez.
