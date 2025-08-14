#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Promesa internacional

Jonathan Spiff, el juvenil de River que fue convocado a la Selección Sub 20 de Nigeria

El delantero de 17 años, hijo de padre nigeriano y madre argentina, se formó en el club desde los siete años. Con apenas una semana en Reserva, recibió el llamado de su selección y genera expectativa en el Millonario.

Jonathan Spiff fue citado por primera vez a la Selección Sub 20 de Nigeria.
 20:35
Por: 

Las divisiones inferiores de River siguen aportando talento con proyección internacional. Jonathan Spiff, delantero de 17 años, fue citado por primera vez a la Selección Sub 20 de Nigeria, un hecho que sorprendió por su juventud y proyección.

Hijo de Godwin, nigeriano que llegó a Argentina hace más de 20 años, y de María, Spiff nació en 2007 y se sumó a River con apenas siete años. Tras destacar en Sexta División, esta semana debutó como suplente en la Reserva, en la victoria 2-1 ante Godoy Cruz.

Spiff junto a Julián ÁlvarezSpiff junto a Julián Álvarez

Un físico potente y olfato goleador

De gran porte, veloz y criterioso con el balón, el delantero se define como un jugador “rápido, inteligente para leer el juego, intuitivo para crear espacios y participar en el juego asociado”. Su rendimiento lo puso en la órbita del seleccionado africano, que lo citó tres años antes del límite de la categoría.

El delantero de 17 años se formó en River desde los siete años.El delantero de 17 años se formó en River desde los siete años.

En River, por ahora, no integra las prioridades para el primer equipo, pero su irrupción y este llamado internacional lo posicionan como una de las promesas a seguir de cerca en Núñez.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
River

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro