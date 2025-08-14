Erik Lamela se retiró y será ayudante de Almeyda en el Sevilla

Erik Lamela sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional a los 33 años. Su última experiencia fue en el AEK Atenas de Grecia, donde jugó la temporada pasada. Ahora, el ex mediocampista ofensivo formará parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla de España.
Lamela, en su último paso por el AEK Atenas.
De River a Europa
Lamela debutó en River Plate en 2008 y se consolidó en la temporada 2010/11, marcada por el descenso del club a la B Nacional. Poco después fue transferido a la Roma, donde en dos años disputó 67 partidos, marcó 21 goles y dio 13 asistencias.
En 2013 llegó al Tottenham, donde permaneció ocho temporadas. Allí alternó buenas actuaciones con largos períodos de lesión, como en las campañas 2013/14 y 2016/17, en las que jugó apenas 17 y 14 encuentros.
Lamela ganó el Puskas cuando jugaba en Tottenham. Foto: Reuters
Últimos años y logros
Tras su paso por Inglaterra, jugó tres temporadas en el Sevilla, donde ganó la UEFA Europa League 2022/23, su único título profesional. En 2021, recibió el Premio Puskas por una rabona ante el Arsenal.
En la Selección argentina disputó 25 partidos, anotando tres goles y asistiendo en dos ocasiones. Si bien nunca se afianzó como titular, fue parte de varias convocatorias internacionales.
Con su llegada al equipo de trabajo de Almeyda, Lamela inicia una nueva etapa, ahora desde el banco, en el club donde ya dejó huella como futbolista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.