#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
A los 33 años

Erik Lamela se retiró y será ayudante de Almeyda en el Sevilla

El ex River y Tottenham colgará los botines tras su paso por AEK Atenas. Se unirá al cuerpo técnico del nuevo entrenador sevillista.

Erik Lamela, muy querido en Sevilla. Foto: Reuters
 17:09
Por: 

Erik Lamela sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional a los 33 años. Su última experiencia fue en el AEK Atenas de Grecia, donde jugó la temporada pasada. Ahora, el ex mediocampista ofensivo formará parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla de España.

Lamela, en su último paso por el AEK Atenas.Lamela, en su último paso por el AEK Atenas.

De River a Europa

Lamela debutó en River Plate en 2008 y se consolidó en la temporada 2010/11, marcada por el descenso del club a la B Nacional. Poco después fue transferido a la Roma, donde en dos años disputó 67 partidos, marcó 21 goles y dio 13 asistencias.

En 2013 llegó al Tottenham, donde permaneció ocho temporadas. Allí alternó buenas actuaciones con largos períodos de lesión, como en las campañas 2013/14 y 2016/17, en las que jugó apenas 17 y 14 encuentros.

Soccer Football - Carabao Cup Fourth Round - Tottenham Hotspur v Chelsea - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 29, 2020 Tottenham Hotspur's Erik Lamela celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Matt Dunham EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. TPX IMAGES OF THE DAYLamela ganó el Puskas cuando jugaba en Tottenham. Foto: Reuters

Últimos años y logros

Tras su paso por Inglaterra, jugó tres temporadas en el Sevilla, donde ganó la UEFA Europa League 2022/23, su único título profesional. En 2021, recibió el Premio Puskas por una rabona ante el Arsenal.

En la Selección argentina disputó 25 partidos, anotando tres goles y asistiendo en dos ocasiones. Si bien nunca se afianzó como titular, fue parte de varias convocatorias internacionales.

Con su llegada al equipo de trabajo de Almeyda, Lamela inicia una nueva etapa, ahora desde el banco, en el club donde ya dejó huella como futbolista.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
River
Selección Argentina de Fútbol

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro