El PSG remontó en el final y dejó sin título al Tottenham de ‘Cuti’ Romero

Paris Saint Germain conquistó este miércoles la Supercopa de Europa tras una remontada agónica ante Tottenham en Udine. El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, igualó 2-2 en el cuarto minuto de adición y se impuso 4-3 en la definición por penales, arrebatándole el título a un equipo inglés que tuvo como capitán y figura a Cristian ‘Cuti’ Romero, autor del 2-0 parcial.
‘Cuti’ Romero fue capitán y autor del 2-0 parcial en Udine. Foto: Reuters
Gol y liderazgo del argentino
Tottenham, conducido por Thomas Frank, ejecutó a la perfección su plan durante 85 minutos: solidez defensiva, transiciones rápidas y efectividad. Abrió el marcador Micky van de Ven a los 39 minutos y, ya en el complemento, Romero amplió de cabeza tras un tiro libre de Pedro Porro, aprovechando una floja respuesta del arquero Lucas Chevalier.
El argentino, líder de la última línea, fue clave para neutralizar al tridente ofensivo parisino, pero el desgaste y la falta de definición condenaron a los Spurs.
Nuno Mendes convirtió el penal decisivo para el título parisino. Foto: Reuters
Remontada y definición desde los doce pasos
A los 85’, un zurdazo del surcoreano Lee Kang-in reavivó al PSG. Y cuando el reloj marcaba el 94’, Gonçalo Ramos conectó un centro de Ousmane Dembelé para igualar el partido.
En la tanda de penales, Vitinha falló el primero para los franceses, pero Chevalier se lució al detener el disparo de van de Ven y Mathys Tel envió el suyo desviado. Nuno Mendes selló el triunfo 4-3, otorgando al PSG su primer título de Supercopa de Europa y el quinto del año, tras el triplete doméstico y la Champions League.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
