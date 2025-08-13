#HOY:

El PSG remontó en el final y dejó sin título al Tottenham de ‘Cuti’ Romero

El equipo inglés ganaba 2-0 con un gol del defensor argentino, pero el campeón de la Champions lo empató en tiempo de descuento y ganó por penales para sumar su quinto título en 2025.

PSG logró el empate en el cuarto minuto de adición. Foto: Reuters
 23:44
Por: 

Paris Saint Germain conquistó este miércoles la Supercopa de Europa tras una remontada agónica ante Tottenham en Udine. El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, igualó 2-2 en el cuarto minuto de adición y se impuso 4-3 en la definición por penales, arrebatándole el título a un equipo inglés que tuvo como capitán y figura a Cristian ‘Cuti’ Romero, autor del 2-0 parcial.

Soccer Football - UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur - Bluenergy Stadium, Udine, Italy - August 13, 2025 Tottenham Hotspur's Cristian Romero celebrates scoring their second goal REUTERS/Jennifer Lorenzini‘Cuti’ Romero fue capitán y autor del 2-0 parcial en Udine. Foto: Reuters

Gol y liderazgo del argentino

Tottenham, conducido por Thomas Frank, ejecutó a la perfección su plan durante 85 minutos: solidez defensiva, transiciones rápidas y efectividad. Abrió el marcador Micky van de Ven a los 39 minutos y, ya en el complemento, Romero amplió de cabeza tras un tiro libre de Pedro Porro, aprovechando una floja respuesta del arquero Lucas Chevalier.

El argentino, líder de la última línea, fue clave para neutralizar al tridente ofensivo parisino, pero el desgaste y la falta de definición condenaron a los Spurs.

Soccer Football - UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur - Bluenergy Stadium, Udine, Italy - August 13, 2025 Paris Saint Germain's Nuno Mendes scores a penalty during the penalty shootout REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAYNuno Mendes convirtió el penal decisivo para el título parisino. Foto: Reuters

Remontada y definición desde los doce pasos

A los 85’, un zurdazo del surcoreano Lee Kang-in reavivó al PSG. Y cuando el reloj marcaba el 94’, Gonçalo Ramos conectó un centro de Ousmane Dembelé para igualar el partido.

En la tanda de penales, Vitinha falló el primero para los franceses, pero Chevalier se lució al detener el disparo de van de Ven y Mathys Tel envió el suyo desviado. Nuno Mendes selló el triunfo 4-3, otorgando al PSG su primer título de Supercopa de Europa y el quinto del año, tras el triplete doméstico y la Champions League.

