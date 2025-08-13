Real Madrid presentará a Franco Mastantuono este jueves

Franco Mastantuono será presentado oficialmente como jugador del Real Madrid este jueves 14 de agosto, justo el día que cumple 18 años. El acto se realizará a las 8:00 (hora argentina) en Valdebebas, con la presencia del presidente Florentino Pérez.
El mediocampista argentino firmará contrato por seis temporadas y usará la camiseta número 25. El acto oficial será este jueves en Valdebebas, con Florentino Pérez como anfitrión.
“El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas”, anunció el club en sus redes oficiales.
El mediocampista argentino, surgido de River Plate, lucirá la camiseta número 25. Aunque este dorsal ha sido utilizado por arqueros históricos como Iker Casillas o Thibaut Courtois, también fue llevado por jóvenes figuras como Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo, en una clara tradición de apostar por promesas.
Mastantuono llega como una de las grandes apuestas de un Real Madrid en renovación, tras la salida de referentes como Luka Modric y Lucas Vázquez. Comparte generación con otros talentos recientes del club como Endrik (Brasil) y Arda Güler (Turquía).
En lo económico, su contrato contempla un salario anual de 4 millones de euros, cifra que lo coloca por encima de otros jóvenes argentinos en Europa, como Claudio “Diablito” Etcheverry, que percibe unos 900 mil euros en el Manchester City.
En el horizonte inmediato, Mastantuono buscará meterse en la convocatoria para el debut liguero del Real Madrid ante Osasuna, el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.
