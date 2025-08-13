Central tiene muchos apellidos para tan pocos goles

Di María, Véliz, Campaz, Malcorra, Copetti, Lovera. Rosario Central tiene muchos apellidos relacionados con el gol como para tener apenas dos gritos en cuatro partidos jugados en este Torneo Clausura.
El “Canalla” apenas pudo convertir dos tantos en cuatro partidos de este Torneo Clausura y ambos fueron de penal. El técnico Ariel Holan trabaja ese aspecto del equipo de cara al duelo de este sábado de local ante el duro Deportivo Riestra
Di María, Véliz, Campaz, Malcorra, Copetti, Lovera. Rosario Central tiene muchos apellidos relacionados con el gol como para tener apenas dos gritos en cuatro partidos jugados en este Torneo Clausura.
El diagnóstico se agrava cuando se advierte que esos dos únicos tantos fueron de penal, a partir del pie zurdo exquisito de Ángel Di María. O sea que el “Canalla” no tiene goles de jugada ni de aprovechamiento de pelota parada en este nuevo campeonato. Éste parece ser un mal de casi todos los equipos del fútbol argentino. De hecho, la segunda fecha marcó un récord histórico de partidos terminados 0 a 0. Sin embargo, no deja de llamar la atención que el conjunto dirigido por Ariel Holan, con el potencial que tiene, se muestre tan inofensivo hasta aquí.
Los tantos de Central en este torneo fueron ante Godoy Cruz, en la primera fecha, y frente a Lanús, en la segunda. Ambos gritos fueron desatados por Di María, la gran atracción del fútbol argentino tras su regreso, con sus excelsas ejecuciones desde los doce pasos.
Ante el “Tomba” el encuentro terminó igualado y en la “Fortaleza” del “Granate” el penal de “Fideo” sirvió para celebrar la única victoria “canalla” hasta aquí. Después vinieron los anodinos empates sin goles ante San Martín de San Juan y Atlético Tucumán.
La contracara de este panorama de sequía “auriazul”, es la solidez defensiva que muestra el conjunto rosarino. Apenas recibió un gol en cuatro partidos, que fue aquel que le convirtió Godoy Cruz en el instante final del encuentro inaugural, cuando la visita jugaba con uno menos y parecía que la tarde iba a terminar con fiesta “canalla”.
La firmeza del arquero Jorge Broun y de los centrales Quintana, Mallo y Komar, ha sido lo mejor que mostró Central en este arranque del segundo semestre de competencia.
Encima, este sábado llegará al “Gigante” de Arroyito el bravo Deportivo Riestra, un equipo acostumbrado a cerrarse bien atrás, a trabar los desarrollos de los partidos y a llevar los trámites al terreno del roce físico. No parece, al menos en la previa, el rival ideal para desbloquear la faz ofensiva del equipo, pero muchas veces los goles aparecen cuando menos se los espera. Por lo pronto, todos los hombres de ataque de Central tendrán que levantar el nivel, que hasta acá viene siendo flojo.
Por supuesto que de ese análisis general se debe apartar a Di María, un futbolista de 37 años que tiene una calidad y una jerarquía inigualables, pero que ya no está para asumir la conducción absoluta del equipo y que, además, en estos primeros partidos está sufriendo el rigor físico del fútbol argentino y todavía se encuentra en etapa de readaptación. “Fideo” está para aportar sus pinceladas “premium”, pero no para hacer el trabajo que deben realizar sus compañeros de mitad de cancha hacia adelante.
En eso está el entrenador Ariel Holan por estos días, tratando de recuperar la mejores versiones de “Nacho” Malcorra, del colombiano Campaz, de Enzo Copetti -que nunca pudo arrancar del todo desde su llegada a Central-, de Maxi Lovera. Y por supuesto que la gran esperanza del ataque “canalla” radica en que Alejo Véliz recupere toda la potencia goleadora que lo llevó a jugar en grandes clubes de Europa.
