Cuáles son los refuerzos y las bajas de Unión para la Liga Nacional de Básquet

Unión continúa con su preparación para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet (LNB), la octava en su historia y la quinta consecutiva tras el ascenso de 2021.
El Tatengue sumó nuevas fichas en la última semana y ya cuenta con 11 jugadores. Seigorman puede sumar un perimetral más.
Luego de obtener su mejor participación al clasificar por primera vez a playoffs, el Tatengue pretende repetir actuación y apuntar a una competencia internacional y pisar más de cerca la disputa del título.
Con poco más de un mes para el comienzo del torneo, el equipo que continuará con Maximiliano Seigorman al frente del plantel, ya cuenta con 11 jugadores y podría fichar un perimetral para completar la lista.
Ignacio “Nacho” Alessio sumará su cuarta temporada con la camiseta rojiblanca en la LNB. El capitán renovó por una temporada y continuará en el Ángel Malvicino.
Otro al que Unión anunció como renovación por una temporada es Daniel Huré, el máximo triplero de la historia del Tate en la Liga, sosteniendo parte de la rotación en el juego interno.
Los otros tres nombres que continúan son fichas U21 para el perímetro: el base Facundo Chamorro y los escoltas Yeferson Guerra (Venezuela) y Lucas Peralta.
Entre las fichas más destacadas figura Franco Balbi, base proveniente de Flamengo de Brasil. El hombre de 35 años firmó por una temporada y le brindará experiencia y calidad no sólo al Tate, sino también a la competición. “Vamos por una gran temporada juntos!”, publicó en Instagram.
El base que iniciaría como recambio es Martín Cabrera. El cordobés de 29 años viene de realizar una gran temporada en Independiente de Oliva. “Muchas gracias por la bienvenida familia tatengue! Vamos por una gran temporada”, indicó el refuerzo.
El que firmó por dos temporadas es Emiliano Basabe. El alero de 33 años llega desde Quimsa de Santiago del Estero. “Vamos por una buena temporada juntos”, comentó en la presentación.
En la última semana se sumaron otros tres nombres, uno de ellos para alimentar el perímetro y otros dos para reforzar la pintura, ambos extranjeros.
Federico Elías, escolta de 25 años, viene de jugar en Regatas Corrientes y firmó por una temporada. “Vamos por una gran temporada”, escribió en su anunció.
Chris Vogt, pivot de 26 años, se suma también al equipo por una temporada. El pivot nacido en Kentucky, Estados Unidos; viene de jugar la última temporada en Caballeros de Culiacán (Liga Mexicana). Además registra paso por las ligas de Israel, Austria y Republica Checa.
El ala-pivot Brasileño de 2.02 de altura, Felipe Queiros, es el útlimo refuerzo. Viene de jugar la última temporada en Botafogo de Brasil (NBB). Además registra paso por Fortaleza, Corinthians y Minas del mismo país y la liga Uruguaya. “Dale Dale Dale!!”, indicó en la publicación de IG.
Gastón Whelan, de gran actuación con Unión al llegar a mitad de temporada, seguirá con la rojiblanca, pero en su regreso a Instituto de Córdoba.
La otra gran baja es la del cubano Pedro Bombino, que emigra a España para jugar en la segunda división con el Club Baloncesto Imprenta Bahía en Palma de Mallorca.
Mauro Cosolito, un nombre histórico para el básquet unionista, no extendió su vínculo con la institución, pero seguirá jugando la Liga Nacional con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.
Marcos Cabot, Matías Borsatti, Michael Craion (EE.UU.) y Dominique Morrison (EE.UU.) son los otros cuatro que serán baja.
