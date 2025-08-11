Se conoció el formato de la Liga Nacional de Básquet que jugará Unión y que tendrá cambios

La Liga Nacional de Básquet (LNB) presentó este lunes el formato de competencia para su temporada 2025/26, con un particular cambios respecto a la edición anterior.
Con la baja de Riachuelo, el torneo tendrá sólo 19 equipos y no se sumará una plaza desde la Liga Argentina.
La Liga Nacional de Básquet (LNB) presentó este lunes el formato de competencia para su temporada 2025/26, con un particular cambios respecto a la edición anterior.
La principal diferencia recae en el número de participantes. Riachuelo de La Rioja decidió ceder su plaza y en lugar de 20, habrá 19 equipos ya que no se venderá dicho espacio. El motivo de los riojanos y el de las eventuales negativas a obtener el lugar recae sobre el presupuesto.
Riachuelo disputará la Liga Argentina, torneo del cual precisamente ha ascendido Racing de Chivilcoy, quien le ganó la final a San Isidro de San Francisco.
La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.
La Supercopa se disputará entre Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.
La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.