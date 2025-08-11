#HOY:

Se conoció el formato de la Liga Nacional de Básquet que jugará Unión y que tendrá cambios

Con la baja de Riachuelo, el torneo tendrá sólo 19 equipos y no se sumará una plaza desde la Liga Argentina.

Unión seguirá en la LNB, mientras que Riachuelo, su verdugo en los playoffs, abandonó la plaza. Crédito: Prensa Unión
 15:07
Por: 

La Liga Nacional de Básquet (LNB) presentó este lunes el formato de competencia para su temporada 2025/26, con un particular cambios respecto a la edición anterior.

La principal diferencia recae en el número de participantes. Riachuelo de La Rioja decidió ceder su plaza y en lugar de 20, habrá 19 equipos ya que no se venderá dicho espacio. El motivo de los riojanos y el de las eventuales negativas a obtener el lugar recae sobre el presupuesto.

Ignacio Alessio renovó y es una de la piezas que ya se aseguró Seigorman. Crédito: Manuel FabatíaIgnacio Alessio renovó y es una de la piezas que ya se aseguró Seigorman. Crédito: Manuel Fabatía

Riachuelo disputará la Liga Argentina, torneo del cual precisamente ha ascendido Racing de Chivilcoy, quien le ganó la final a San Isidro de San Francisco.

Fechas y formato

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará entre Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.

El alero de Boca anotó 14 puntos en el juego 7 ante Instituto. Foto: BocaEl Xeneize se consagró en la última edición de la LNB. Foto: Prensa Boca

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que participarán del torneo

  • Argentino de Junín
  • Atenas de Córdoba
  • Ferrocarril Oeste
  • Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
  • Independiente de Oliva
Los 19 equipos que competirán en la temporada 2025/26.Los 19 equipos que competirán en la temporada 2025/26.
  • La Unión Formosa
  • Obras Sanitarias
  • Oberá Tenis Club
  • Ciclista Olímpico de La Banda
  • Peñarol de Mar del Plata
  • Quimsa de Santiago del Estero
  • Racing de Chivilcoy
  • Regatas de Corrientes
  • San Martín de Corrientes

