Prigioni definió los 14 jugadores de Argentina para la AmeriCup sin Campazzo

La selección argentina ya tiene los nombres para defender el título continental y dar inicio a una nueva era.

El plantel y cuerpo técnico completo. Crédito: CAB
 11:20
 / 
Por: 

Ya están los 14 nombres elegidos por Pablo Prigioni para que Argentina defienda el título de la AmeriCup de básquet en su edición Nicaragua 2025.

El entrenador del seleccionado argentino, aún en plena preparación, optó por un plantel juvenil con importantes recambios. Algunos forzados y otros consensuados. La ausencia más destacada es la de Facundo Campazzo.

Mirá tambiénSe conoció el formato de la Liga Nacional de Básquet que jugará Unión y que tendrá cambios

El MVP de la última Liga ACB de España, quinto en su carrera, no será el capitán del equipo en el torneo que este mes comienza en Managua, dejándole el lugar de forma definitiva a la nueva camada de armadores que inician de forma concreta la transición.

El base cordobés; pieza clave en el último título continental, el subcampeonato del Mundial 2019 y el corazón del equipo durante casi una década; fue el nexo entre la Generación Dorada y una nueva camada que llegó a competir de igual a igual con las potencias. Incluso, su apellido sigue siendo el representante más cercano de Argentina en la NBA.

No aparenta ser un retiro, sólo una ventana para que los que tienen la responsabilidad de devolver a Argentina al Mundial en las siguientes ventanas y luego soñar con los Juegos Olímpicos, sumen experiencia y roce.

Hay un factor clave en la confección de la convocatoria: el acuerdo FIBA - Euroliga. Si no se reacomodan los calendarios y las ventanas de clasificatoria al Mundial siguen coincidiendo con los partidos del torneo continental “no oficial” de Europa, al igual que la NBA, Prigioni pierde una lista extensa de jugadores, teniendo que tomar entre 9 y 10 de los nombres presentes ahora. Entre los ausentes forzados figuraría Facundo Campazzo.

Mirá tambiénLa Selección Argentina de Básquet sumó una nueva victoria

Igualmente, los “pibes” no estarán sólos. Algunos de los convocados ya tienen historial y además se sostiene el tiro perimetral de Nicolás Brussino y la potencia de Juan Pablo Vaulet, como los sobrevivientes de la antigua camada. Gabriel Deck seguirá su recuperación en España, al igual que Nicolás Laprovittola, ambos afectados por duras lesiones.

Los que realmente están ausentes son Patricio Garino, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza, todos alegando motivos personales. El último de ellos se casa. El caso de Bolmaro, quien se posicionaba post pandemia como una pieza de futuro en el seleccionado, tampoco ha sido parte de las convocatorias de 2023 y 2024.

Con una mayoría casi absoluta de jugadores sub 25, Argentina afrontará su primer torneo grande sin Campazzo desde 2012 en Londres, con el proceso de formación como prioridad, pero con las exigencias correspondientes a la camiseta que vestirán.

Lista completa de convocados

Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España (20)

Lee Aaliya. Crédito: CABLee Aaliya. Crédito: CAB

Bocca, Juan – Fibwi Palma, España (20)

Juan Bocca.Juan Bocca.

Bordon, Dylan - Gran Canaria, España (20)

Dylan Bordón. Crédito: CABDylan Bordón. Crédito: CAB

Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina (23)

Gonzalo Bressan. Crédito: CABGonzalo Bressan. Crédito: CAB

Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España (32)

Nicolás Brussino. Crédito: CABNicolás Brussino. Crédito: CAB

Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina (25)

Francisco Caffaro. Crédito: CABFrancisco Caffaro. Crédito: CAB

Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España (23)

Gonzalo Corbalán. Crédito: CABGonzalo Corbalán. Crédito: CAB

Fernández, Juan - Básquet Girona, España (22)

Juan Fernández. Crédito: CABJuan Fernández. Crédito: CAB

Lugarini, Bautista – Cantabria, España (24)

Bautista Lugarini. Crédito: CABBautista Lugarini. Crédito: CAB

Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España (25)

Juan Ignacio Marcos. Crédito: CABJuan Ignacio Marcos. Crédito: CAB

Negrete, Alex – Flamengo, Brasil (23)

Alex Negrete. Crédito: CABAlex Negrete. Crédito: CAB

Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos (21)

Santiago Trouet. Crédito: CABSantiago Trouet. Crédito: CAB

Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España (29)

Juan Pablo Vaulet. Crédito: CABJuan Pablo Vaulet. Crédito: CAB

Vildoza, José – Básquet Girona, España (29)

José Vildoza. Crédito: CABJosé Vildoza. Crédito: CAB

Cómo le fue y cómo sigue la agenda

En lo que va de la preparación, Argentina sumó cuatro triunfos y una derrota. Todas ante rivales de exigencia similar o incluso menor a la de algunos rivales que podría tener en la AmeriCup.

Contemplando la profunda rotación y los primeros pasos de algunos participantes, el triunfo ante Sudán del Sur es uno de los elementos más destacados, al igual que los roces físicos con Angola. La derrota con Costa de Marfil es la más incómoda, principalmente por el titular que deja.

Resultados

  • Victoria vs Portugal 84 a 70
  • Victoria vs Sudán del Sur 84 a 65
  • Derrota vs Costa de Marfil 86 a 82
  • Victoria vs Angola 93 a 87
  • Victoria vs Angola 79 a 73

Son un total de cuatro partidos los que completarán la instancia previa al torneo principal, con un amistoso este jueves ante Italia, el rival de mayor peso, y luego un cuadrangular en Panamá, ya en “modo FIBA Americas”.

Agenda previa

  • 14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia
  • 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)
  • 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)
  • 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

AmeriCup

  • 22 de agosto | vs Nicaragua – Fase de grupos
  • 24 de agosto | vs República Dominicana – Fase de grupos
  • 25 de agosto | vs Colombia – Fase de grupos

