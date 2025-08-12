Gianluigi Donnarumma, rival del Dibu Martínez por el Yashin, jugará en el Manchester City

El Paris Saint-Germain se vio sacudido por un episodio inesperado en la previa de la Supercopa de Europa ante el Tottenham: Gianluigi Donnarumma, figura del club y uno de los principales candidatos al premio Lev Yashin, fue excluido de la convocatoria y su ciclo en París llegó a su fin.
Según reveló el diario L’Equipe, el arquero italiano alcanzó un acuerdo económico con el Manchester City y solo resta que ambos clubes fijen las condiciones del traspaso. La cifra sería cercana a los 50 millones de euros, monto inferior al que el club inglés pagó por Lucas Chevalier.
Donnarumma se despidió del PSG con un mensaje crítico hacia la directiva. Foto: Reuters
Salida polémica del PSG
En conferencia de prensa, Luis Enrique asumió la responsabilidad de la decisión y afirmó que se trataba de un cambio de perfil para la portería. “Así es la vida de los futbolistas de alto nivel. Soy 100% responsable de esta difícil decisión”, dijo el DT español.
Pocas horas después, Donnarumma publicó un extenso mensaje en redes sociales. Agradeció a los hinchas, lamentó no poder despedirse en el Parque de los Príncipes y apuntó contra la directiva: “Alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”.
Luis Enrique justificó la salida del arquero por un cambio de perfil en el arco, Chevallier. Foto: Reuters
Candidato a destronar al Dibu
La salida del guardameta se produce tras una temporada consagratoria, en la que fue clave para que PSG conquistara la UEFA Champions League. Su gran rendimiento lo coloca como el principal rival de Emiliano Martínez en la próxima entrega del Balón de Oro para arqueros.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
