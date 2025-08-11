Se confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2025

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó este lunes que el estadio Monumental de Lima será el escenario de la final única de la Copa Libertadores 2025. El partido se disputará el sábado 29 de noviembre y definirá al nuevo campeón de América.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo el anuncio en redes sociales, acompañado por un video aéreo del estadio que culmina en la imagen del trofeo en el centro del campo. “La final de la Conmebol Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima. Será el sábado 29/11 por la Gloria Eterna”, publicó.
Domínguez agradeció a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario por “trabajar en conjunto” para confirmar la sede. “Estoy seguro de que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol”, expresó.
La capital peruana ya había recibido la definición del certamen en 2019, cuando Flamengo venció 2-1 a River Plate en un dramático cierre con dos goles de Gabriel Barbosa. En esa ocasión, Santiago de Chile fue la sede original, pero la crisis política obligó al cambio.
Desde la implementación de la final única en 2019, el torneo pasó por Río de Janeiro, Montevideo, Guayaquil y nuevamente el Maracaná, hasta la edición 2024 en el Monumental de Buenos Aires, donde Botafogo superó a Atlético Mineiro.
El anuncio llega en la semana en la que comenzarán los octavos de final, con duelos como Fortaleza-Vélez, Peñarol-Racing, Flamengo-Inter y River-Libertad. Ocho equipos buscarán su lugar en la final que, por segunda vez en la historia, se jugará en el hogar de Universitario.
