Vélez busca dar el golpe en Brasil ante Fortaleza por los octavos de final

Vélez, de capa caída en el Torneo Clausura, afrontará este martes un duro desafío ante Fortaleza de Brasil, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto visita este martes al conjunto cearense en el partido de ida. Juega desde las 19 en el estadio Castelão, con arbitraje del paraguayo Derlis López y televisación de Fox Sports.
Vélez, de capa caída en el Torneo Clausura, afrontará este martes un duro desafío ante Fortaleza de Brasil, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
El partido se disputará en el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, más conocido como Castelão, desde las 19, con el arbitraje del paraguayo Derlis López y la asistencia del VAR a cargo de su compatriota José Villagra. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.
El conjunto de Liniers viene de perder 1-0 como visitante frente a San Lorenzo por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, resultado que estiró su racha negativa a tres partidos sin ganar. Con cinco puntos en el certamen local, el equipo de Guillermo Barros Schelotto necesita un impulso anímico y futbolístico.
Para este compromiso internacional, el entrenador haría un solo cambio respecto del último once: el ingreso de Tomás Galván en lugar del juvenil Tobías Andrada en el mediocampo, buscando mayor control de pelota y experiencia.
El rival brasileño, dirigido por Renato Paiva, tampoco atraviesa su mejor momento. Llega tras caer por un contundente 5-0 como local ante Botafogo en la fecha 19 del Brasileirao, que lo dejó en el 18º lugar de la tabla, en zona de descenso, con apenas 15 unidades.
Paiva planea tres modificaciones para enfrentar a Vélez: el argentino Eros Mancuso ingresaría por Tinga, Diogo Barbosa reemplazaría a Weverson en defensa, y Breno Lopes tomaría el lugar del también argentino José Herrera en el ataque.
Fortaleza (Brasil): Vinicius Silvestre; Eros Mancuso, Benjamin Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucca Pior; Breno Lopes, Marinho y Deyverson. DT: Renato Paiva.
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Árbitro: Derlis López (Paraguay).
VAR: José Villagra (Paraguay).
Estadio: Governador Plácido Aderaldo Castelo (Fortaleza, Ceará).
Horario: 19:00.
TV: Fox Sports.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.