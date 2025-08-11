El fuerte pedido de Gustavo Costas a Marcos Rojo en su llegada a Racing

Marcos Rojo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing y no tardó en revelar un particular pedido del entrenador Gustavo Costas. Según relató en un video difundido por las redes oficiales del club, antes de cerrar su llegada, el DT le dijo: “Quiero un hijo de puta en el equipo”.
Un objetivo claro: la Copa Libertadores
El ex Boca, que vestirá la camiseta número 6 con la inscripción “Marcos R.”, aseguró que su principal meta es conquistar el máximo torneo continental: “Llegar a un club tan grande, con tanto prestigio y tantas cosas por delante... uno viene acá para ganar la Copa”, expresó.
El zaguero, de amplia experiencia internacional, ya viajó a Montevideo para sumarse a la delegación que este martes enfrentará a Peñarol por los octavos de final.
Buenas sensaciones en el vestuario
Rojo también habló sobre sus primeras horas en la Academia: “Me sentí muy cómodo, son grandes chicos”, afirmó, dejando en claro que la adaptación fue rápida.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.