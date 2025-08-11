Nicki Nicole en Barcelona avivó los rumores de romance con Lamine Yamal

Nicki Nicole volvió a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por motivos personales. La cantante argentina viajó para presenciar en vivo el Trofeu Joan Gamper, celebrado en el Estadi Johan Cruyff, donde el joven y prometedor futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, brilló sobre el campo. Su visita no pasó desapercibida y despertó rumores sobre un posible romance entre ambos.
La artista llegó acompañada y luciendo una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre y el número 10, que ahora porta el delantero. Durante el partido, el joven futbolista de tan solo 18 años anotó dos goles que ayudaron a su equipo a lograr una contundente victoria por 5-0 frente al Como, convirtiéndose en la figura del encuentro.
Nicki Nicole asistió al partido del Barcelona y reavivó los rumores.
Las cámaras no solo se centraron en las jugadas del jugador, sino también captaron a Nicki Nicole en la cancha. Incluso apareció una imagen que sugirió que el futbolista tiene una foto de la cantante como fondo de pantalla en su celular, un detalle que no pasó desapercibido por sus seguidores y que incrementó las especulaciones.
Pistas que fortalecen el rumor
La presencia de Nicki en un partido tan importante se suma a otras señales recientes que indican un vínculo especial entre ambos. Por ejemplo, la cantante fue parte de la celebración del cumpleaños número 18 de Lamine, evento que tuvo lugar el 12 de julio en la comarca del Garraf.
El futbolista tiene una foto de la cantante como fondo de pantalla en su celular.
El momento más revelador quizás haya sido cuando ambos se retiraron juntos del estadio tras el partido, lo que confirma la cercanía entre ellos y sugiere que podría ser cuestión de tiempo para que hagan pública su relación oficialmente. Este tipo de gestos, aunque pequeños, suelen ser indicios claros en el mundo del espectáculo y el deporte.
Amor y carrera profesional
Mientras la prensa se enfoca en su vida amorosa, Lamine Yamal continúa concentrado en su carrera futbolística. El joven jugador se prepara para el inicio de la temporada oficial que comenzará el 16 de agosto, con un partido contra el Mallorca.
Tras una pretemporada llena de buenas actuaciones, el número 10 del Barcelona demostró estar listo para asumir la responsabilidad que implica portar un dorsal que en el pasado fue utilizado por leyendas como Lionel Messi.
Por su parte, Nicki Nicole también sigue su camino artístico, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la música latina. Aunque circularon rumores sobre un posible acercamiento con Trueno, su expareja con quien mantuvo una relación de tres años, su vínculo con Yamal es lo que actualmente acapara la atención de los medios.
