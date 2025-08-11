#HOY:

Huracán visita a Once Caldas en la ida de los octavos de final

El Globo buscará este martes desde las 19 un buen resultado en Manizales para encaminar la serie ante el equipo colombiano y recuperar la solidez mostrada en el primer semestre.

Huracán afrontará este martes un duelo clave ante Once Caldas por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Palogrande de Manizales, con arbitraje del brasileño Ramón Abatti y transmisión de D Sports.

Cómo llegan los equipos

El conjunto colombiano atraviesa un momento complicado en el torneo local. Tras un buen Apertura, no logró victorias en el Cuadrangular y en el Clausura suma apenas dos puntos en cinco fechas. En la Sudamericana, avanzó como segundo del Grupo F detrás de Fluminense y goleó 7-0 en el global a San Antonio Bulo Bulo en los playoffs.

Huracán, en tanto, busca regularidad tras un arranque irregular en el Clausura. Perdió con Belgrano y Estudiantes, pero venció a Boca y Tigre. En la Sudamericana ganó invicto el Grupo C, asegurando su clasificación directa a octavos. Sin embargo, llega golpeado por la eliminación en Copa Argentina a manos de Lanús.

El desafío de Kudelka

El entrenador Frank Darío Kudelka pretende recuperar la solidez defensiva y la contundencia ofensiva que caracterizaron al Globo en la primera mitad del año. Aunque aún no confirmó el once inicial, se espera que mantenga la base del equipo que superó a Tigre en la última fecha.

Datos del partido

Hora: 19.00

TV: D Sports

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

VAR: Daniel Nobre (Brasil)

Estadio: Palogrande, Manizales

