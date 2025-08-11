Racing visita a Peñarol en Montevideo por los octavos de final

Racing afrontará este martes un duro compromiso en Montevideo cuando enfrente a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión de Fox Sports.
Cómo llegan los equipos
El conjunto uruguayo atraviesa un gran momento. Es líder del Torneo Clausura 2025 con puntaje ideal en dos fechas y llega de golear 3-0 a Nacional en el clásico. En la Libertadores, se clasificó segundo en el Grupo H detrás de Vélez y suma un solo partido perdido en los últimos 21 encuentros oficiales.
Racing, por su parte, ganó el Grupo E de la Copa, pero en el Clausura de la Liga Profesional apenas logró un triunfo en cuatro fechas y viene de igualar 0-0 con Boca en la Bombonera. El equipo de Gustavo Costas buscará recuperar su mejor versión y repetir la racha que lo llevó a conquistar la Sudamericana y la Recopa en 2024.
La Academia con refuerzos clave
La principal novedad para el entrenador es que podrá contar con Marcos Rojo, quien no puede jugar el torneo local pero sí está habilitado para la Libertadores. También vuelven Gabriel Arias y Santiago Solari, recuperando piezas fundamentales para el armado del equipo que viajará a Uruguay.
Datos del partido
Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
VAR: Wagner Reway (Brasil)
Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo
