Equi Fernández, el ex Boca podría desembarcar en Alemania

El nombre de Ezequiel “Equi” Fernández vuelve a sonar fuerte en el mercado europeo. Tras su salida de Boca Juniorsen 2024 rumbo al Al-Qadsiah de Arabia Saudita, el volante de 23 años podría tener una nueva oportunidad en la élite: el Bayer Leverkusen lo tiene en carpeta como refuerzo para el mediocampo.
El campeón alemán lo sigue de cerca
Según el periodista Fabrizio Romano, el vigente campeón de la Bundesliga evalúa sumar al argentino, que en caso de llegar compartiría vestuario con Exequiel Palacios, campeón del mundo en Qatar 2022.
El campeón alemán busca refuerzos para la Champions League 2025/26.
Fernández, con contrato en Arabia hasta 2029, ya estuvo cerca de pasar a la Real Sociedad, pero las diferencias económicas frustraron la operación.
Una chance en la Champions League
La llegada al Leverkusen le permitiría disputar la UEFA Champions League y formar parte de un plantel que en la última temporada sorprendió a Europa con un fútbol ofensivo y sólido, coronándose por primera vez en la liga alemana.
El mediocampista argentino tiene contrato en Arabia Saudita hasta 2029.
El club saudí pediría entre 20 y 25 millones de dólares, y Boca no recibiría porcentaje de reventa, aunque sí ingresos por derechos de formación y el mecanismo de solidaridad de FIFA.
El futuro del exBoca podría definirse en las próximas semanas, con el mercado europeo en plena actividad y el Leverkusen como la propuesta más atractiva hasta el momento.
