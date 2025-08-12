Fútbol de Ascenso

Victorias de Argentino de Rosario y Sportivo Las Parejas

El Salaíto goleó 4 a 0 a Yupanqui por la Primera C, donde también se dio el empate de Central Córdoba 1 a 1 ante Lugano. En el Federal A, el Lobo del sur provincial venció 1 a 0 a Mitre de Posadas, 9 de Julio igualó sin goles ante Sarmiento de La Banda y Ben Hur cayó contra Sarmiento de Resistencia por 2 a 1.