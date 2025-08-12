Victorias de Argentino de Rosario y Sportivo Las Parejas

El Torneo Federal A no da respiro y el fin de semana tuvo resultados de todo tipo para los equipos de la provincia de Santa Fe en las distintas zonas.
El Salaíto goleó 4 a 0 a Yupanqui por la Primera C, donde también se dio el empate de Central Córdoba 1 a 1 ante Lugano. En el Federal A, el Lobo del sur provincial venció 1 a 0 a Mitre de Posadas, 9 de Julio igualó sin goles ante Sarmiento de La Banda y Ben Hur cayó contra Sarmiento de Resistencia por 2 a 1.
Uno de los ganadores de la fecha 4 en la zona reválida B fue Sportivo Las Parejas, que derrotó por la mínima diferencia a Bartolomé Mitre en condición de visitante. Se trata de un triunfo sumamente importante para los dirigidos por Maximiliano Barbero, no solo por haber sido fuera de casa, sino también porque les sirvió para treparse a la cima del grupo.
El encuentro se disputó en el estadio “Tito Cucchiaroni” de Posadas este domingo. Promediando el primer tiempo, Nicolás Herranz se impuso en el área de Mitre y marcó de cabeza el único tanto del partido.
Se trata del tercer triunfo como visitante para Sportivo en lo que va del año. Antes, el Lobo ya se había impuesto 2 a 0 a Defensores de Belgrano en junio, y en su anterior partido en esta condición había derrotado a Sarmiento de Resistencia 2 a 1.
En la misma zona se encuentra Ben Hur de Rafaela, que el sábado perdió 2 a 1 contra Sarmiento en Chaco. Carlos Arriola y Hernán González abrieron el marcador para los de Resistencia en el primer tiempo, mientras que Leandro Sola descontó sobre el final del partido para los comandados por Adrián Gorostidi.
Sportivo Las Parejas es líder junto a Boca Unidos y Sarmiento, todos con 9 unidades. Ben Hur está 6to., por ahora fuera de la zona de clasificación, con 4 puntos. El próximo fin de semana la BH recibirá a Crucero del Norte, mientras que el Lobo del sur provincial será local de Sol de América de Formosa.
En la zona reválida B, 9 de Julio empató sin goles en su visita a uno de los animadores del certamen: Sarmiento de La Banda. Se trata de un valioso punto como visitante, pero además el León le dio una mano a Atlético de Rafaela, que en esta jornada quedó libre y pelea en la cima junto al “Profe”.
El duelo se disputó este domingo en el estadio “Ciudad de La Banda” y ambos equipos contaron con chances concretas para llevarse los tres puntos, en un entretenido partido.
Con este resultado, ahora hay cuatro punteros en el grupo con 7 puntos cada uno. Se trata de Atlético Rafaela, Gimnasia de Chivilcoy, San Martín de Formosa y Sarmiento de La Banda. En la fecha 5, la Crema será local de Independiente de Chivilcoy, y 9 de Julio (que está 6to. con 5 unidades) visitará al San Martín formoseño.
Argentino de Rosario logró un triunfo sumamente importante este sábado en su visita a Ciudad Evita. El Salaíto cosechó su primera victoria en la era de Gerardo “Gede” Martino al frente del equipo al golear 4 a 0 a Yupanqui.
El Albo comenzó ganando prácticamente desde el vestuario, porque a los 2 minutos Tomás Dopazo aprovechó el pase de Lucas Bracco, y tras una contra letal puso el 1 a 0. Promediando ese primer período llegó el segundo tanto. En este caso, Nelson Ávalos de cabeza se encargó de poner el 2 a 0 después de una jugada preparada desde un córner.
En el complemento la visita volvió a estirar la ventaja: a los 7 minutos nuevamente apareció Ávalos, mientras que a los 24 Diego Aguirre marcó el cuarto y último tanto para los de Martino.
Por su parte, Central Córdoba dejó escapar otra importante chance de acercarse a Ituzaingó. El Charrúa igualó 1 a 1 ante Lugano como local en el Gabino Sosa el sábado.
A los 3 minutos de juego Córdoba se puso al frente en el marcador gracias al gol de Gonzalo Gómez tras un tiro de esquina. Sin embargo, cuatro minutos más tarde Martín Ruiz aprovechó un descuido del equipo local y puso el 1 a 1. Si bien en el segundo tiempo el Matador buscó la victoria de todas las formas posibles, no pudo volver a marcar y el encuentro terminó empatado.
De esta manera, Central Córdoba se encuentra 2do. del grupo A con 35 puntos, a 3 de Ituzaingó, que tiene un partido menos. En la zona B, Argentino de Rosario está 4to. con 32 unidades. El próximo fin de semana, por la fecha 22, el Charrúa visitará a Puerto Nuevo, mientras que el Salaíto será local del líder Camioneros.
