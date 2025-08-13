Pan y queso: indignación en San Lorenzo por el desayuno en la pensión del club

Con un pasivo que supera los 30 millones de dólares y una dirigencia golpeada por denuncias de corrupción, San Lorenzo atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. En ese contexto, un video grabado por Jonás Rodríguez, arquero de la Reserva que vive en la pensión del club, desató la bronca de los hinchas.
“Hoy desayunamos café con pan y queso”
En la filmación, el joven cordobés mostró cómo arranca su jornada: desde la cama y camino al baño, hasta llegar al desayuno. La imagen de un café con pan y queso como única primera comida del día provocó indignación en redes sociales.
El video sigue con imágenes de las otras comidas: pan de carne con arroz y ensalada al mediodía; chocolatada con pan y queso para la merienda; y ravioles con tortilla para la cena. También exhibe el deterioro de las instalaciones que utilizan los juveniles.
Un problema que viene de arrastre
La grabación reavivó las críticas por la falta de gestión en Boedo, semanas después de que el plantel de fútbol femenino se negara a viajar a la pretemporada por condiciones indignas. Hinchas compararon la situación con videos de inferiores de Talleres, Rosario Central y Godoy Cruz, donde se muestran dietas más completas.
La crisis azulgrana expone a sus juveniles a una desventaja frente a otros clubes. Con contratos altos para profesionales, un estadio cuestionado y un presupuesto cada vez más ajustado, la pregunta que circula entre socios e hinchas es clara: ¿a dónde va el dinero?
