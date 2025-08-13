#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
¿Y si te llama Román?

Boca quiere a José Pékerman como nuevo manager deportivo

El club le propuso al exentrenador de la Selección argentina asumir la conducción del área deportiva junto a Marcelo Delgado. Esperan su respuesta.

Pekerman durante un congreso celebrado en Unión
 17:35
Por: 

Boca Juniors avanza en su reestructuración tras la disolución del Consejo de Fútbol y ya puso en marcha un plan para reorganizar su área deportiva. El presidente de la institución, Juan Román Riquelme, se contactó con José Néstor Pékerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo.

El último trabajo de Pekerman fue a cargo de la selección venezolana. Foto: Reuters

La propuesta incluye trabajar en conjunto con Delgado para dialogar con representantes de futbolistas que no son tenidos en cuenta y gestionar su desvinculación. Además, el manager deberá evaluar el plantel actual, mantener contacto permanente con el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo y servir de nexo con la comisión directiva.

Desde el club consideran que la trayectoria y prestigio de Pékerman —campeón mundial Sub 20 y exentrenador de la Selección argentina— facilitarían un diálogo fluido entre jugadores y dirigencia. El rol también abarcaría la planificación de amistosos y la proyección internacional de Boca.

El exentrenador de la Selección argentina, en la mira de Boca.El exentrenador de la Selección argentina, en la mira de Boca.

Pékerman, de 75 años, dirigió por última vez en 2023 a la selección de Venezuela. Su respuesta al ofrecimiento podría conocerse en las próximas horas, en medio de la expectativa de los hinchas por su posible desembarco.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Boca
Selección Argentina de Fútbol
AFA

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro