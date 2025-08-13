Boca quiere a José Pékerman como nuevo manager deportivo

Boca Juniors avanza en su reestructuración tras la disolución del Consejo de Fútbol y ya puso en marcha un plan para reorganizar su área deportiva. El presidente de la institución, Juan Román Riquelme, se contactó con José Néstor Pékerman para ofrecerle el cargo de manager deportivo.
El último trabajo de Pekerman fue a cargo de la selección venezolana. Foto: Reuters
La propuesta incluye trabajar en conjunto con Delgado para dialogar con representantes de futbolistas que no son tenidos en cuenta y gestionar su desvinculación. Además, el manager deberá evaluar el plantel actual, mantener contacto permanente con el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo y servir de nexo con la comisión directiva.
Desde el club consideran que la trayectoria y prestigio de Pékerman —campeón mundial Sub 20 y exentrenador de la Selección argentina— facilitarían un diálogo fluido entre jugadores y dirigencia. El rol también abarcaría la planificación de amistosos y la proyección internacional de Boca.
El exentrenador de la Selección argentina, en la mira de Boca.
Pékerman, de 75 años, dirigió por última vez en 2023 a la selección de Venezuela. Su respuesta al ofrecimiento podría conocerse en las próximas horas, en medio de la expectativa de los hinchas por su posible desembarco.
