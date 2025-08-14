#HOY:

El Tribunal de Ética de la AFA habilitó a Marcelo Moretti a volver a la presidencia de San Lorenzo

El organismo determinó que no hay sanción contra el dirigente, investigado por presunta administración fraudulenta, y podrá retomar su cargo en los próximos días.

Marcelo Moretti fue habilitado por la AFA para volver a la presidencia de San Lorenzo.
 16:44
Por: 

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que Marcelo Moretti está habilitado para regresar a la presidencia de San Lorenzo. El fallo, que se conoció esta semana, señala que no existen sanciones vigentes contra el dirigente, quien había solicitado licencia por causas judiciales.

Un fallo sin pruebas concluyentes

La decisión se tomó tras analizar las actuaciones sumariales internas del club. Según trascendió, el organismo no encontró pruebas suficientes para sancionarlo y no obtuvo respuesta al pedido de material en crudo realizado a Canal 9 sobre las imágenes que lo vinculaban con el cobro de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo de Almagro. Foto: GentilezaEl dirigente había pedido licencia en abril por causas judiciales. Foto: Gentileza

Con este escenario, el Tribunal decidió que no había fundamentos para su expulsión. El dictamen será formalizado en un documento que se emitirá en los próximos días, según consignó el portal Doble Amarilla.

palestinaParte de la hinchada se opone a su regreso al mando del club.

Reacciones y contexto judicial

La posible vuelta de Moretti generó divisiones en el mundo azulgrana. Parte de la hinchada se manifestó en contra, mientras sigue en curso una investigación por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque no existe sentencia judicial en su contra.

Mientras tanto, la Comisión Directiva sesionó este lunes en el estadio Pedro Bidegain con 14 de los 19 miembros presentes. Allí se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

El último documento del Tribunal de Ética también advierte sobre posibles sanciones a San Lorenzo por incumplir órdenes previas de abstención, lo que suma tensión a la eventual reincorporación del presidente.

