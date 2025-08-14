El Tribunal de Ética de la AFA habilitó a Marcelo Moretti a volver a la presidencia de San Lorenzo

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que Marcelo Moretti está habilitado para regresar a la presidencia de San Lorenzo. El fallo, que se conoció esta semana, señala que no existen sanciones vigentes contra el dirigente, quien había solicitado licencia por causas judiciales.
Un fallo sin pruebas concluyentes
La decisión se tomó tras analizar las actuaciones sumariales internas del club. Según trascendió, el organismo no encontró pruebas suficientes para sancionarlo y no obtuvo respuesta al pedido de material en crudo realizado a Canal 9 sobre las imágenes que lo vinculaban con el cobro de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil.
El dirigente había pedido licencia en abril por causas judiciales. Foto: Gentileza
Con este escenario, el Tribunal decidió que no había fundamentos para su expulsión. El dictamen será formalizado en un documento que se emitirá en los próximos días, según consignó el portal Doble Amarilla.
Parte de la hinchada se opone a su regreso al mando del club.
Reacciones y contexto judicial
La posible vuelta de Moretti generó divisiones en el mundo azulgrana. Parte de la hinchada se manifestó en contra, mientras sigue en curso una investigación por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque no existe sentencia judicial en su contra.
Mientras tanto, la Comisión Directiva sesionó este lunes en el estadio Pedro Bidegain con 14 de los 19 miembros presentes. Allí se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.
El último documento del Tribunal de Ética también advierte sobre posibles sanciones a San Lorenzo por incumplir órdenes previas de abstención, lo que suma tensión a la eventual reincorporación del presidente.
