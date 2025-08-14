Independiente perdió ante la U. de Chile y quedó al borde de la eliminación

Independiente perdió este miércoles como visitante por 1-0 ante la Universidad de Chile en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.
El único gol para el cuadro local lo convirtió el mediocampista Lucas Assadi, a los 36 minutos del primer tiempo.
Por su parte, Matías Abaldo se fue expulsado en el "El Rojo" por doble amarilla, tras una dura infracción, a los 28’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Julio Vaccari quedó al borde de la eliminación del certamen internacional. Si quiere continuar con vida en el campeonato, deberá conseguir una victoria en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el próximo miércoles desde las 21:30.
Independiente había comenzado mejor en el partido, pero pasados los diez minutos en los que el "Rojo" estuvo cerca de abrir el marcador, el conjunto chileno creció en el mismo y consiguió golpear primero.
Lucas Assadi capturó la pelota en el borde del área y sacó un remate colocado al palo izquierdo para vencer al arquero Rodrigo Rey y darle la ventaja al descanso a los comandados por el argentino Gustavo Álvarez.
Segundo tiempo
En el complemento, los “Diablos Rojos” fueron superiores y pudieron conseguir el tanto de la igualdad en reiteradas ocasiones, hasta que a los 28 minutos Matías Abaldo vio la tarjeta roja y dejó al equipo con diez futbolistas en cancha.
A partir de allí, los de Avellaneda debieron replegarse y comenzaron a sufrir ataques constantes del elenco chileno, pero lograron mantener la diferencia mínima en el resultado para el encuentro de vuelta.
Síntesis
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Chile
Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
VAR: Daiane Muñiz (BRA)
U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
Gol en el primer tiempo: 36m Lucas Assadi (U).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gabriel Ávalos por Walter Mazzantti (I); al inicio Antonio Díaz por Felipe Salomoni (U); 22m Pablo Galdames por Luciano Cabral (I); 22m Sebastián Valdéz por Nicolás Freire (I); 26m Marcelo Diaz por Javier Altamirano (U); 26m Rodrigo Contreras por Luca Di Yorio (U); 34m Diego Tarzia por Santiago Montiel (I); 34m Iván Marcone por Rodrigo Fernández Cedrés (I);
Incidencias en el segundo tiempo: 28m Matías Abaldo, expulsado (I).
