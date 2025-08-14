Florentino Pérez elogió a River: “Un club legendario y uno de los más laureados”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dedicó palabras de alto reconocimiento a River Plate durante la presentación de Franco Mastantuono, una de las grandes promesas del fútbol mundial, proveniente de la institución “millonaria” en una transferencia récord para el fútbol argentino.
“Un club centenario y legendario”
“Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América”, expresó Pérez en el acto oficial. Además, recordó que existe “una vinculación histórica con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”.
Di Stéfano junto a Pérez y Kaká. Foto: Reuters
Entre esas figuras, el presidente del club “merengue” mencionó a Alfredo Di Stéfano, símbolo de ambas camisetas y presidente de honor del Real Madrid hasta su fallecimiento. “Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid”, agregó.
Orgullo compartido
Pérez cerró su mensaje asegurando que “estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso en este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River Plate”, en alusión a Di Stéfano y al lazo que une a ambas instituciones.
Franco Mastantuono, la nueva promesa argentina que llega al Real Madrid. Foto: Reuters
Con la llegada de Mastantuono, River suma un nuevo capítulo en su historial de exportaciones hacia la élite del fútbol europeo, reforzando su posición como formador de talentos que luego brillan en los principales escenarios del mundo.
