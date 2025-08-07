Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al Balón de Oro 2025

La revista France Football dio a conocer este miércoles la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2025, y entre los seleccionados aparecen dos representantes de la Selección argentina: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.
Los dos futbolistas argentinos figuran entre los 30 candidatos al galardón que entrega la revista France Football. Es la primera nominación para el mediocampista de Liverpool.
Ambos vienen de grandes temporadas en sus respectivos clubes europeos y mantienen una participación sostenida en el ciclo de Lionel Scaloni con la Albiceleste.
Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, lideró al equipo hasta la final de la UEFA Champions League, aunque allí sufrieron una dura derrota por 5-0 frente al Paris Saint-Germain. A pesar de ese traspié, el "Toro" tuvo una destacada actuación individual, anotando en todas las instancias decisivas: fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales.
Esta es la cuarta vez que Martínez aparece en la lista de nominados. Su mejor posición fue en 2024, cuando terminó séptimo. También fue 21º en 2021 y 20º en 2023.
Por su parte, Alexis Mac Allister fue una de las grandes figuras del Liverpool campeón de la Premier League, que volvió a ganar el torneo después de cinco años. El exjugador de Argentinos Juniors, hoy consolidado como mediocampista titular en la Selección, recibió su primera nominación al prestigioso premio.
Además de los argentinos, la lista incluye a figuras como Ousmane Dembélé (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Lamine Yamal (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid), Vinicius Jr., Erling Haaland y Kylian Mbappé, entre otros.
El premio será entregado a fines de octubre en una ceremonia organizada por France Football, que mantiene el sistema de votación basado en periodistas especializados de todo el mundo.
Aunque Lautaro Martínez aparece entre los principales candidatos por lo hecho en la Champions, su flojo cierre de temporada con el Inter podría haberle hecho perder terreno. Dembélé, campeón con PSG en casi todas las competiciones, aparece como uno de los favoritos, junto a Bellingham y Haaland.
