Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al Balón de Oro 2025

Los dos futbolistas argentinos figuran entre los 30 candidatos al galardón que entrega la revista France Football. Es la primera nominación para el mediocampista de Liverpool.

El Balón de Oro se entregará a fines de octubre en París. Foto: Gentileza
 19:57
Por: 

La revista France Football dio a conocer este miércoles la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2025, y entre los seleccionados aparecen dos representantes de la Selección argentina: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister.

Ambos vienen de grandes temporadas en sus respectivos clubes europeos y mantienen una participación sostenida en el ciclo de Lionel Scaloni con la Albiceleste.

Temporadas destacadas

Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, lideró al equipo hasta la final de la UEFA Champions League, aunque allí sufrieron una dura derrota por 5-0 frente al Paris Saint-Germain. A pesar de ese traspié, el "Toro" tuvo una destacada actuación individual, anotando en todas las instancias decisivas: fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales.

Esta es la cuarta vez que Martínez aparece en la lista de nominados. Su mejor posición fue en 2024, cuando terminó séptimo. También fue 21º en 2021 y 20º en 2023.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group E - Inter Milan v River Plate - Lumen Field, Seattle, Washington, U.S. - June 25, 2025 Inter Milan's Lautaro Martinez during the warm up before the match REUTERS/Agustin MarcarianLautaro Martínez busca mejorar su 7º puesto del Balón de Oro 2024. Foto: Reuters

Por su parte, Alexis Mac Allister fue una de las grandes figuras del Liverpool campeón de la Premier League, que volvió a ganar el torneo después de cinco años. El exjugador de Argentinos Juniors, hoy consolidado como mediocampista titular en la Selección, recibió su primera nominación al prestigioso premio.

Otros candidatos

Además de los argentinos, la lista incluye a figuras como Ousmane Dembélé (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Lamine Yamal (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid), Vinicius Jr., Erling Haaland y Kylian Mbappé, entre otros.

El premio será entregado a fines de octubre en una ceremonia organizada por France Football, que mantiene el sistema de votación basado en periodistas especializados de todo el mundo.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Liverpool - Stamford Bridge, London, Britain - May 4, 2025 Liverpool's Alexis Mac Allister during the warm up before the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Mac Allister fue campeón con Liverpool y es clave en la Selección. Foto: Reuters

Aunque Lautaro Martínez aparece entre los principales candidatos por lo hecho en la Champions, su flojo cierre de temporada con el Inter podría haberle hecho perder terreno. Dembélé, campeón con PSG en casi todas las competiciones, aparece como uno de los favoritos, junto a Bellingham y Haaland.

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025

  • Achraf Hakimi
  • Pedri
  • Nuno Mendes
  • Serhou Guirassy
  • Alexis Mac Allister
  • Raphinha
  • Viktor Gyökeres
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Scott McTominay
  • Ousmane Dembélé
  • Erling Haaland
  • Joao Neves
  • Jude Bellingham
  • Robert Lewandowski
  • Mohamed Salah
  • Cole Palmer
  • Fabián Ruíz
  • Vinicius Jr.
  • Declan Rice
  • Vitinha
  • Kylian Mbappé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Michael Olise
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Harry Kane
  • Virgil Van Dijk
  • Lautaro Martínez

