Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El acto tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid y comenzó con la proyección de un vídeo con las mejores imágenes del futbolista.
Al respecto, el presidente "merengue" Florentino Pérez aseguró: "Hoy es otro de esos grandes días de especial emoción para todos los que sentimos pasión por el Real Madrid. Porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol."
"Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño, en el día de tu cumpleaños. Has tenido que esperar a cumplir los 18 años para vestir la camiseta del club más querido, admirado, y más laureado del mundo", dijo el histórico dirigente.
"Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y lo es también para tu familia, que te acompaña en este momento: para tus padres y para tus hermanos. Ellos saben bien lo que has tenido que luchar para conseguir llegar hasta aquí", agregó.
"Quiero tener una mención especial para el River Plate, un club centenario y legendario, uno de los más laureados de Argentina y de América. Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid".
"Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid. El talento y el carácter de tus compatriotas han estado muchas veces presentes en los grandes triunfos de nuestro club", expresó el presidente "merengue".
"A partir de ahora te espera un Bernabéu dispuesto a dártelo todo y a apoyarte hasta el final. Vas a compartir vestuario con jugadores que lo han ganado todo y que, sobre todo, son madridistas. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa y comienzas tu historia en el Real Madrid", sumó.
“Querido presidente, muchas gracias. Gracias a los que están hoy acá. Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo", comenzó.
"Estoy muy contento y quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado en mi historia. Gracias a la gente que quedó en Argentina, me han marcado el camino. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero esos valores vienen desde mi círculo íntimo", aseguró..
“Les prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza. Gracias a Juni, a José Ángel, al presidente, a Xabi Alonso y todo su equipo por confiar en mí. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, espero poder conseguir cosas muy importantes con este club", cerró.
