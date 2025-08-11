Copa Argentina: Unión tiene fecha y hora para jugar contra River

Unión de Santa Fe tiene un viaje programado para Mendoza a fines de agosto ya que le tocará enfrentarse a nada más y nada menos que el River Plate de Marcelo Gallardo por los Octavos de Final de la Copa Argentina.
El equipo de Leonardo Carol Madelón tendrá la dura tarea de enfrentarse al puntero del Torneo Clausura por los 8vos de Final.
Será el jueves 28 de agosto, a las 21:15hs, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
En 2016, el Tate y el Millonario se cruzaron en los cuartos de final de la misma copa y terminó en una goleada por 3-0 de River. En aquel momento los directores técnicos de cada equipo eran Leonardo Carol Madelón en Unión y Marcelo Gallardo en el conjunto rioplatense.
Unión llegó a esta instancia luego de vencer a Rosario Central por penales a fines de junio.
Por el lado de River, golearon 3-0 a San Martín de Tucumán (verdugo de Colón en 32avos).
