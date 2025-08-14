Copa Libertadores

Agónico triunfo de Estudiantes ante Cerro Porteño por los octavos de final

En el estadio La Nueva Olla de Asunción, se impuso 1-0 con un gol de Ascacibar de penal. Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez definirá la serie en La Plata y con su gente, la próxima semana en el mismo horario.