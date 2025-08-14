Victoria en Salta

Newell’s encontró en la Copa Argentina la ilusión que le faltaba

El equipo del “Ogro” Fabbiani, que el fin de semana había lanzado punzantes declaraciones, eliminó al bravo Atlético Tucumán en un partidazo y se metió en cuartos de final de la competencia. Está a solo tres partidos de un título y de un boleto a la Copa Libertadores.