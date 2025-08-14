Newell’s encontró en la Copa Argentina la ilusión que le faltaba
El equipo del “Ogro” Fabbiani, que el fin de semana había lanzado punzantes declaraciones, eliminó al bravo Atlético Tucumán en un partidazo y se metió en cuartos de final de la competencia. Está a solo tres partidos de un título y de un boleto a la Copa Libertadores.
Newell's celebró con todo la clasificación a cuartos de la Copa Argentina.
Hacía mucho tiempo que Newell’s no tenía una ilusión concreta, tangible, palpable. La encontró en la Copa Argentina, con el triunfazo que metió este miércoles por la noche en Salta, ante un Atlético Tucumán que venía embalado después de eliminar a Boca en la fase anterior.
En un partido emotivo y cambiante, el equipo dirigido por Cristian Fabbiani atravesó todos los estados de ánimo y se quedó con el boleto a cuartos de final de la competencia, donde lo espera Belgrano de Córdoba. Además, lo logró con un golazo de su centrodelantero Carlos González, con todo lo que se habló en la semana de las lesiones de Darío Benedetto y de la falta de peso ofensivo, un tema que también generó filosas declaraciones del entrenador tras el empate de local contra Central Córdoba de Santiago del Estero.
Y como si todo eso fuera poco, la victoria y la clasificación pueden ser el envión que la “Lepra” necesitaba para afrontar el clásico el próximo 23 de agosto.
Alivio
No fueron días sencillos para Newell’s los que siguieron al empate del sábado pasado en el “Coloso” ante Central Córdoba. Cristian Fabbiani, quizás enojado por la expulsión de su mediocampista Luca Regiardo -recibió dos fechas de sanción y se pierde el clásico contra Central- y por el gol agónico del equipo visitante, brindó una conferencia de prensa que dejó muchos cabos sueltos. “Estoy pagando por algo que no me merezco. Agarré el club en una situación difícil y nadie te lo valora. Entonces yo lo valoro. Hago un gran sacrificio para estar acá, lejos de mi familia”, se descargó el “Ogro”.
Será por eso que festejó tanto la victoria en Salta, abrazado con su cuerpo técnico y revoleando todo por el aire cuando el árbitro Ariel Penel decretó el final del partido. Y también por eso decidió no hablar con la prensa esta vez, posiblemente para bajar los decibeles en un momento de alegría y a muy pocos días del partido que todos esperan en Rosario.
El 3 a 2 de Newell’s sobre Atlético Tucumán, con los goles de Luciano Lollo, Gonzalo Maroni y Carlos González, le marcan un norte al plantel “rojinegro”, un objetivo en el cual enfocarse con fuerza y decisión. En el apasionante duelo en Salta, la “Lepra” demostró que está capacitado para reponerse de las adversidades -arrancó ganando y en una ráfaga de lo dieron vuelta-, para sufrir en los momentos que el trámite se lo impone y para golpear en los momentos decisivos del juego. Todo eso tuvo que hacer el conjunto rosarino para llevarse el cheque y el pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina.
Entre los 8 mejores
Después de muchísimo tiempo, Newell’s está entre los ocho mejores de una competencia oficial del fútbol argentino. Se jugará el pase a semifinales contra Belgrano, en un duelo que todavía no tiene fecha ni sede definidas. Por eso, ahora la “Lepra” deberá enfocarse en los dos partidos de visitante que se le vienen en el Torneo Clausura: este domingo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y el sábado 23 de agosto a las 17.30, frente a Central en el “Gigante” de Arroyito, nada más y nada menos.
La estrategia de Fabbiani será preservar a varios de sus jugadores en el choque con Defensa, para no arriesgarlos de cara al clásico rosarino de la sexta fecha. Ya se sabe que Regiardo no podrá jugar ninguno de los dos encuentros por la sanción que recibió tras la expulsión ante Central Córdoba. Es muy probable que el “Ogro” haga descansar a alguno de sus zagueros, a Ever Banega y a Gonzalo Maroni, que hoy por hoy son futbolistas importantes para el funcionamiento colectivo. El técnico sabe que no puede correr riesgos de cara al clásico, que es la gran cuenta pendiente de Newell’s en los últimos años.
