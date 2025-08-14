Este viernes comienza a rodar la pelota

Este viernes, sábado y domingo, el Club La Perla del Oeste abrirá sus puertas para recibir a más de mil chicos y chicas que serán protagonistas de la cuarta edición del Torneo Regional Azulgrana de Fútbol Infantil, un evento que ya se ha ganado un lugar destacado en el calendario deportivo de la región litoral.
Una cita esperada por todos
La Perla del Oeste, institución emblemática del fútbol regional, confirmó que la competencia reunirá a 70 equipos pertenecientes a las categorías 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Serán tres días de intensa actividad en las 10 canchas que el club dispone en sus instalaciones de Recreo Sur, todas en excelente estado y preparadas para recibir partidos de alto nivel en el fútbol formativo.
En diálogo con Pasión Liga, Andrés Formento manifestó el entusiasmo que vive la organización: "Este torneo es muy esperado por todos los chicos. Nos pone felices saber que llegan equipos muy importantes, y que aún hay tiempo para que otros puedan sumarse. Con las inscripciones cerradas, confirmamos la presencia de más de 1000 chicos en acción, lo que demuestra la magnitud y la convocatoria que tiene este evento".
Clubes y escuelas participantes
La lista de participantes incluye nombres reconocidos del fútbol infantil y formativo, como Cosmos FC, Ateneo Inmaculada, Formadores FC, Gimnasia y Esgrima, y la Escuela de Fútbol de la Filial de Colón dirigida por Mario Donetti. También dirán presente San Martín de Monte Vera y equipos con fuerte presencia en las ligas zonales.
A su vez, se aguarda la confirmación de instituciones de renombre como Unión y Colón de Santa Fe, Patronato de Paraná, Atlético Paraná, así como clubes de San Carlos, la Liga Esperancina de Fútbol y Atlético San Jorge.
Más que un torneo: una fiesta para toda la familia
Además de la competencia deportiva, el Torneo Azulgrana es un espacio de encuentro social. Durante los tres días, el predio contará con propuestas gastronómicas, actividades recreativas y distintas sorpresas para que grandes y chicos puedan disfrutar.
El espíritu del evento va más allá del resultado deportivo: busca fomentar valores como la amistad, el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo, fortaleciendo los lazos entre clubes, familias y comunidades.
Organización y apoyo logístico
El Club La Perla del Oeste pondrá a disposición su estructura y equipo humano, garantizando la seguridad y el bienestar de los participantes. Además, como cada año, la Municipalidad de Recreo sumará su apoyo en materia logística para que el torneo se desarrolle con total normalidad. Habrá servicio completo de buffet y juegos para los más pequeños.
Una invitación abierta
Desde la organización se invita a toda la comunidad de Recreo y zonas aledañas a acercarse, alentar y ser parte de este espectáculo que combina deporte, familia y amistad. El Torneo Azulgrana se consolida así como una de las grandes celebraciones del fútbol infantil de la región, un punto de encuentro donde la pasión y los valores caminan juntos.
