Liga Santafesina femenina: en un sábado soleado, se pusieron al día con la fecha 15

Se completó la decimoquinta fecha del Torneo Apertura "Narela Gómez" de la Liga Santafesina de Fútbol Femenino, jornada que había quedado pendiente por las inclemencias del tiempo y que finalmente pudo disputarse en su totalidad.
La del pasado sábado fue una fecha cargada de goles en la Liga Santafesina, con resultados abultados en varios encuentros y con los dos máximos candidatos, Colón y Unión, ratificando por qué ocupan lo más alto de la tabla de posiciones.
La lucha por el campeonato se mantiene vibrante. Colón y Unión ganaron sus respectivos partidos, alcanzando ambos los 43 puntos y dejando la sensación de que el título quedará en manos de uno de los dos. A seis unidades aparece Coliseo, que esta vez no pudo sumar de a tres al empatar sin goles frente a Nacional, un resultado que lo deja con menos margen en la pelea por el liderazgo.
Partido por partido: Unión 2-Peñarol 0. En un duelo trabajado, el "Tate" impuso su jerarquía y se quedó con un triunfo clave. Los goles llegaron gracias a la precisión de Daiara Paye y Lis Fernández, que supieron capitalizar las chances creadas. Con esta victoria, Unión sostiene su invicto y no pierde de vista a Colón.
Náutico El Quillá 3-Vecinal Gálvez 2. Encuentro de ida y vuelta que terminó favoreciendo al equipo de la Costanera. Antonella Garzón, Ruth Arce y Yanina Hofstetter fueron las encargadas de anotar para las "Tiburonas", mientras que Vecinal Gálvez respondió con dos tantos que no alcanzaron para evitar la derrota.
Los Cholitos 10-Floresta 2. Festival de goles en uno de los marcadores más abultados de la fecha. Marilín Sánchez tuvo una jornada histórica al marcar seis tantos, acompañada por el triplete de Angelina Galli y el aporte de Estefanía Vodka. En Floresta, Priscila Sotelo descontó en dos oportunidades, pero el dominio de Los Cholitos fue absoluto.
La Salle 0-El Cadi 5. El Cadi fue letal y no perdonó en su visita. Con un juego colectivo sólido y efectividad en el área rival, anotaron Belén Díaz, Yasmín Fernández (por duplicado), Daiana Fernández y Nely Flores, asegurando un triunfo amplio y sin sobresaltos.
Fénix 11-Los Piratitas 0. Otra goleada resonante de la jornada. Fénix desató toda su potencia ofensiva con Verónica González (2), Nerina Knaupp (4), Natalia Pérez (3), Marianela Gómez y Samanta Flores como protagonistas. Los Piratitas no pudieron contener el vendaval ofensivo del local.
Nacional 0-Coliseo 0. El único empate sin goles de la fecha. Nacional y Coliseo protagonizaron un encuentro parejo, con pocas llegadas claras y mucha fricción en el mediocampo. El reparto de puntos dejó a Coliseo más relegado en la pelea por el título.
Las Flores II 0-Colón 6. El "Sabalero" volvió a demostrar que no afloja. Con una actuación sólida de principio a fin, los goles llegaron de la mano de Fiama Díaz (2), Anahí Carrizo, Daniela Villarroel y Eluney Miño (2). Colón mantiene su paso firme y sueña con definir el título mano a mano con Unión. Libre: Juventud Unida.
