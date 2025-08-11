Fútbol

Liga Santafesina femenina: en un sábado soleado, se pusieron al día con la fecha 15

Se completó la decimoquinta fecha del Torneo Apertura "Narela Gómez" de la Liga Santafesina de Fútbol Femenino, jornada que había quedado pendiente por las inclemencias del tiempo y que finalmente pudo disputarse en su totalidad.