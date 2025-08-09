Colón de San Justo y Sanjustino, líderes absolutos

Mirá tambiénAvanza la organización de la Copa Túnel Subfluvial Femenino
El otro animador del campeonato de Liga Santafesina de fútbol, Sportivo Guadalupe, sufrió un traspié inesperado en su visita a Cayastá frente a Ciclón Norte y ahora deberá remar desde atrás en las dos fechas que restan. Por su parte, Unión ganó y quedó a tan solo dos unidades de la cima, metiéndose de lleno en la pelea por la corona.
Partidos y resultados: La Perla del Oeste 0-Academia AC 1. En un duelo cerrado, el único gol llegó gracias a Brian Giménez, que le dio tres puntos vitales a la Academia para escalar en la tabla.
Independiente 2-Ateneo Inmaculada 1. Los de Santo Tomé aprovecharon su localía. Octavio Santos y Fabricio Antivero anotaron para el Rojo, mientras que Máximo Monella descontó para el Ateneo.
Vecinal Gálvez 0-Gimnasia y Esgrima 0. Reparto de puntos en un partido con pocas emociones, donde las defensas se impusieron a los ataques.
Unión 2-Newell's Old Boys 0. El Tatengue sigue firme y con ilusión. Benjamín Pérez y Tomás Torres marcaron los goles que mantienen al equipo en la pelea por el título.
Universidad 2-Pucará 0. Contundente triunfo universitario con tantos de Brian Tarragona e Ignacio Fantinatto, que le permiten cerrar el torneo en alza.
Deportivo Nobleza 1-La Salle 0. Partido trabado que se resolvió por el gol de Cristian Ortíz. Nobleza sumó una victoria clave pensando en su permanencia.
Ciclón Norte 2-Sportivo Guadalupe 0. Gran golpe del conjunto de Cayastá, que con goles de Silvestre Escobedo y Juan Vázquez frenó a uno de los candidatos al título.
Nacional 0-Ciclón Racing 2. Triunfo visitante con anotaciones de Walter Gómez y Carlos Bogao, para consolidar una buena campaña en el tramo final.
Juventud Unida 4-Cosmos 1. Festival de goles para los locales: Lucas Bonadeo (2), Elías Candia y Lucas Saucedo fueron los artilleros, mientras que Matías Rotania descontó para Cosmos.
Sanjustino 1-Náutico El Quillá 0. En un partido clave, el Verde se impuso con el tanto de Matías Ayala Vera y alcanzó la cima de la tabla, alimentando el sueño de campeonar.
Colón 0-Colón de San Justo 0. El Sabalero capitalino y el Conquistador no se sacaron ventajas. Para los visitantes, el punto les alcanzó para seguir en lo más alto, aunque ahora ya no están solos.
Panorama a dos fechas del final. Con solo seis puntos en juego, el torneo está al rojo vivo. Colón de San Justo y Sanjustino comparten la cima, seguidos muy de cerca por Guadalupe y Unión. El fixture de las últimas dos jornadas será determinante, y cualquier tropiezo podría costar el título.
Síntesis
- Colón SF: Berasi; Sopérez, Campagnaro, Genaro, Barría, Dettler, Fusco, Peralta, Córdoba, Galbán y Aranda. DT: Rodrigo Aranda.
- Colón SJ: Chavas; Baroni, Arroyo, Ojeda, Melgratti, González, Delgiúdice, Palacios, Zapata, Fantín y Alabarracín. DT: Miguel Restelli.
Cambios: Milla por Campagnaro y Venencia por Córdoba (CSF); Aguilera por Delgiúdice y Farías por Zapata (CSJ).
Incidencias: expulsados, Barría (CSF) y Arroyo (CSJ).
Reserva: Colón SF 3-Colón SJ 1.
Demora
El partido de Colón de SF y Colón de SJ se vio demorado 45 minutos en su inicio por al árbitro Lucas Muga ya que no estaban dadas las garantías necesarias para que comience en el horario estipulado por la Liga. Una vez solucionando la caída de parte del tejido perimetral y la llegada de dos efectivos más, el juez hizo disputar el encuentro con absoluta normalidad.
Resultados de Primera B
Don Salvador 1-Nuevo Horizonte 7, Banco Provincial 1-San Cristóbal 0, Belgrano 7-Peñaloza 0, Santa Fe Fútbol 6-Arroyo Leyes 0, Santa Rosa 1-Los Canarios 0, Las Flores 5-Def. de Alto Verde 2, Floresta 6-Dep. Agua FC 0, El Cadi 6-Atenas 4, Los Juveniles 4-Loyola 0, Los Piratitas 3-C. C. y D. El Pozo 4.
