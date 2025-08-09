Apertura fecha 19

Colón de San Justo y Sanjustino, líderes absolutos

La fecha del sábado tuvo un desarrollo vibrante y dejó un cambio clave en la lucha por el título: Sanjustino fue el gran vencedor del fin de semana, superó a El Quillá y alcanzó en lo más alto de la tabla a Colón de San Justo, que no pudo pasar del empate sin goles ante Colón de Santa Fe.